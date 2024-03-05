Три способа избавить прокуренную квартиру от запаха табака: от нашатыря до корицы

Хозяев прокуренного жилья научили очищению воздуха от запаха сигарет

2:10 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Запах сигарет — очень стойкий. Избавить от него полностью помещение, где курят, почти невозможно. Но существенно улучшить атмосферу — вполне. "БелНовости" дали несколько советов в заметке с претенциозным заголовком: "Как убрать запах сигарет в квартире: что делают ушлые хозяйки".

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Отсутствие никотиновой зависимости хозяев вовсе не гарантирует свободу их недвижимости от мерзкого запаха сигарет. Если курили предыдущие владельцы жилища, оно навсегда пропитывается табаком. Кроме того, дым может наносить через балкон или вентиляцию от курящих соседей, а также из подъезда.

Таким образом, сначала следует определиться с источником запаха и по возможности устранить его. А сам посторонний аромат можно победить несколькими способами.

1. Мокрые полотенца

Разложите мокрые полотенца на полу в комнате, и они впитают дым. Необходимо также выстирать шторы (для усиления эффекта — с добавлением раствора нашатырного спирта) и вычистить мягкую мебель специальными средствами.

2. Генеральная уборка

Лучше всего, конечно, вызвать клининг.

По утверждению издания, 60-70% сигаретного дыма собирают ткани. Про шторы и мягкую мебель выше уже упомянуто; ещё один отличный домашний адсорбент — ковры. Их надо подвергнуть обработке моющим пылесосом. Если его нет, то:

пропылесосить,

развести в воде моющее средство,

нанести его на ковёр,

повторно пропылесосить.

Также можно поступить и с обивкой мебели.

3. Ароматерапия

Для ароматизации помещения подходит свежемолотый кофе. Его раскладывают по углам в полотняных мешочках. Не забывайте периодически менять такой "дезодорант".

Корица — на любителя. Несколько веточек этой приправы заворачивают в фольгу и помещают в духовку на 10-15 минут, затем дверцу плиты открывают, чтобы наполнить дом ароматом.

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