4 народных хитрости для изведения известкового налёта на смесителях: будете удивлены легкости задачи

Блеск без усилий: народные хитрости в борьбе с известковым налетом на ваших кранах

1:11 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Эта неприятная проблема доставляет множество хлопот для многих хозяек, и часто избавиться от известкового налета бывает трудно. Однако, с применением народных методов, можно быстро и легко решить этот вопрос.

Фото: pexels. com by Monstera Production is licensed under public domain

Уксус:

Смочите ткань в уксусе и оберните ею кран, оставив на час.

После этого просто отполируйте смеситель мягкой тканью.

Сода:

Создайте полужидкую кашу, смешав две-три столовые ложки соды с водой.

Нанесите смесь на известковые пятна и оставьте на полчаса, затем удалите смесь мягкой тряпочкой.

Хозяйственное мыло:

Тертый кусок мыла добавьте в горячую воду, можно также добавить 1-2 чайные ложки соды для усиления эффекта.

Нанесите смесь на грязные участки крана и оставьте на час, затем удалите ветошью и водой.

Лимон:

Промойте кран корочками лимона или натертым мякотью цитрусового.

Оставьте на полчаса и затем протрите поверхность сухой тряпочкой.

Эти простые и эффективные методы помогут вам избавиться от известкового налета на кранах, восстанавливая блеск и чистоту вашего сантехнического оборудования.