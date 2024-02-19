4 народных хитрости для изведения известкового налёта на смесителях: будете удивлены легкости задачи

Эта неприятная проблема доставляет множество хлопот для многих хозяек, и часто избавиться от известкового налета бывает трудно. Однако, с применением народных методов, можно быстро и легко решить этот вопрос.
Фото: pexels. com by Monstera Production is licensed under public domain
Уксус:
Смочите ткань в уксусе и оберните ею кран, оставив на час.
После этого просто отполируйте смеситель мягкой тканью.
Сода:
Создайте полужидкую кашу, смешав две-три столовые ложки соды с водой.
Нанесите смесь на известковые пятна и оставьте на полчаса, затем удалите смесь мягкой тряпочкой.
Хозяйственное мыло:
Тертый кусок мыла добавьте в горячую воду, можно также добавить 1-2 чайные ложки соды для усиления эффекта.
Нанесите смесь на грязные участки крана и оставьте на час, затем удалите ветошью и водой.
Лимон:
Промойте кран корочками лимона или натертым мякотью цитрусового.
Оставьте на полчаса и затем протрите поверхность сухой тряпочкой.
Эти простые и эффективные методы помогут вам избавиться от известкового налета на кранах, восстанавливая блеск и чистоту вашего сантехнического оборудования.
Огурцы - это одни из самых популярных овощей, которые выращивают в своих садах и огородах. Они богаты витаминами и минералами, а также имеют приятный вкус и аромат. Однако, при выращивании огурцов необходимо учитывать не только их собственные потребности, но и соседство с другими растениями.
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна. Телефон: +7 (499) 641-41-69 Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]
*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ