Уксус – магия чистоты: три кухонных предмета, которые он очистит мгновенно

1:16 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Уксус — это универсальное средство, способное избавиться от загрязнений на кухонных предметах. При этом процедура не только несложна и быстра, но и приносит превосходные результаты.

Фото: flickr. com by Marshall Astor is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Давайте рассмотрим три предмета, постоянно нуждающихся в хорошей мойке, от которых уксус легко и быстро освободит от загрязнений.

1. Чайник: Чтобы устранить налет с внутренних стенок чайника, включите кулинарное волшебство уксуса. Разбавьте его с водой в равных пропорциях и налейте внутрь чайника до максимального уровня. Включите чайник, выключите до закипания, оставив на час.

Повторно подогрейте, дождитесь закипания, затем залейте чистую воду и доведите до кипения. Повторите этот процесс три раза, затем тщательно промойте чайник.

2. Кофеварка: Чтобы избавить кофеварку от налета, добавьте раствор уксуса внутрь и запустите цикл вхолостую. Пропорция уксуса и воды должна быть 1 к 2.

3. Микроволновка: Уксус идеально справится с жиром и другими загрязнениями на стенках микроволновки. Поставьте чашу с раствором уксуса внутрь и доведите до кипения. Затем протрите стенки тряпкой или губкой, и ваша микроволновка будет мерцать чистотой.