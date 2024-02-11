Секреты регулировки пластиковых окон: как избавиться от сквозняков и холода за 2 минуты

1:11 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Если в холодное время года вы замечаете, что огонь на зажигалке колышется или гаснет у ваших пластиковых окон, возможно, створки закрыты неплотно, и холодный воздух проникает в вашу комнату. Но не переживайте, вам необязательно вызывать специалиста – справиться с этой проблемой легко и быстро.

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Чтобы изменить силу прилегания окон к раме, достаточно всего лишь ключа-шестигранника и пары минут вашего времени. Откройте окно, найдите на внутренней створке небольшие выступы, известные как эксцентрики. На этих выступах вы увидите засечку, направление которой может быть либо квартире, либо улице.

Вставьте ключ-шестигранник в эксцентрик и поверните его так, чтобы засечка смотрела в сторону квартиры. Это позволит резинке плотнее прижаться к оконной раме. Таким образом, вы переведете окна в зимний режим, и сквозняки больше не будут вас беспокоить.

Не забывайте оценить состояние уплотнителей. Если они старые и потеряли упругость, при дополнительном прижатии к оконной раме они могут потерять свою функциональность. В таком случае лучше не трогать эксцентрики и подумать об утеплении окна другими методами.