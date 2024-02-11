Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эффективные приемы: Как правильно подкормить смородину пищевой содой
Врачи назвали зернобобовые полезным блюдом
Пашинян: Армения не обсуждает вопрос о вступлении в НАТО
Секрет долгого хранения картошки: как избежать проростания с помощью яблок
Эксперты рассказали, какие автомобили надежнее: "легковушки" или кроссоверы
Законопроект о помощи Украине поддержали в Сенате США
Nature: Скорость вращения Марса увеличивается на четыре миллисекунды в год
Олимпийский чемпион Кожевников рассказал, какие команды являются претендентами на Кубок Гагарина
Стоматолог Давидян заявил, что вода с фтором оставляет пятна на эмали

Секреты регулировки пластиковых окон: как избавиться от сквозняков и холода за 2 минуты

1:11
Недвижимость

Если в холодное время года вы замечаете, что огонь на зажигалке колышется или гаснет у ваших пластиковых окон, возможно, створки закрыты неплотно, и холодный воздух проникает в вашу комнату. Но не переживайте, вам необязательно вызывать специалиста – справиться с этой проблемой легко и быстро.

Секреты регулировки пластиковых окон: как избавиться от сквозняков и холода за 2 минуты
Фото: commons.wikimedia. org by SeymourGoldwin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Чтобы изменить силу прилегания окон к раме, достаточно всего лишь ключа-шестигранника и пары минут вашего времени. Откройте окно, найдите на внутренней створке небольшие выступы, известные как эксцентрики. На этих выступах вы увидите засечку, направление которой может быть либо квартире, либо улице.

Вставьте ключ-шестигранник в эксцентрик и поверните его так, чтобы засечка смотрела в сторону квартиры. Это позволит резинке плотнее прижаться к оконной раме. Таким образом, вы переведете окна в зимний режим, и сквозняки больше не будут вас беспокоить.

Не забывайте оценить состояние уплотнителей. Если они старые и потеряли упругость, при дополнительном прижатии к оконной раме они могут потерять свою функциональность. В таком случае лучше не трогать эксцентрики и подумать об утеплении окна другими методами.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Посадите перец в эти даты по лунному календарю: получите крепкую рассаду

Для посадки перца лучше ориентироваться на лунный календарь.

Когда сажать перец по лунному календарю
Дизайнер предложила три варианта использования остатков обоев
Как применить остатки обоев в интерьере: три хендмейд-варианта, которые восхитят ваших гостей
Волочкова намекнула на отношения с Прохором Шаляпиным: "Неразлучны не только на сьёмках"
Эта способность металла переворачивает представления науки о свойствах данного материала
В Авдеевке ВС РФ наступают на Коксохим, у Крынках сужают зону контроля ВСУ Дмитрий Плотников В интервью Карлсону Путин обрисовал Западу свой план будущего Украины Любовь Степушова Мировые СМИ: интервью Карлсона с Путиным стало "выстрелом за океан" Олег Володин
Рассказываем о пользе речного песка для огорода
Красивые цветы и уникальные формы имеет декабрист. Рассказываем об этом растении
Этот неприхотливый кустарник украсит сад: он словно осыпан белым бисером - глаз не оторвать
Этот неприхотливый кустарник украсит сад: он словно осыпан белым бисером - глаз не оторвать
Последние материалы
В Авдеевке началось главное сражение за "дорогу жизни"
Стоматолог Давидян заявил, что вода с фтором оставляет пятна на эмали
При выборе граната обращайте внимание на ряд характеристик
Пять процедур красоты, которые помогут улучшить состояние кожи и настроение
New York Post: Хиллари Клинтон назвала возраст Байдена "проблемой"
Певица Вика Цыганова удивила признанием: "обморок" на празднике был частью спектакля
DC: Армия России создала на Донбассе 30-километровый "царь-поезд" из 2100 вагонов
Концерт "Би-2" в Дубае отменили без объяснения причины
Biology: Ареал грызунов может расшириться на 80% из-за глобального потепления
Автоэксперты рассказали, можно ли закрывать радиаторную решетку зимой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников