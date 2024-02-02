Готовьтесь оплачивать ЖКХ за нерадивых соседей, предупредили в ТПП

В ТПП признали законной оплату ЖКХ за соседей-неплательщиков

1:11 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

То, что недоплатили нерадивые соседи, могут включить в квартплату добросовестных жильцов, предупредила член комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ Елена Камнева.

Фото: ГЖИ МО

Она объяснила aif.ru, почему эта явно несправедливая практика вполне законна.

"Это очень актуальный вопрос, напрямую связанный с добросовестностью по отношению к соседям и банальной платежной дисциплиной!" — убеждена эксперт.

Обычно те, кто не оплачивает потреблённые услуги ЖКХ, не передают и показания счётчиков. Им выставляются счета по нормативу — как правило, гораздо дороже.

"При расчёте потребления на весь дом учитываются переданные показания, а потом за тех, кто не передал данные, прибавляется норматив. Общая сумма, которую и предъявляет к оплате ресурсоснабжающая организация, в результате получается больше, и управляющие компании обязаны учесть это в виде увеличенных коммунальных расходов", — объясняет специалист.

По её словам, исследования свидетельствуют, что если бы все снимали и передавали показания приборов учёта, аккуратно и вовремя платили, пресловутый ОДН, в который включаются перерасходы, удалось бы свести к минимуму.