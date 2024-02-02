Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ученые обнаружили заинтересованность домашних попугаев в онлайн-общении с сородичами
Эксперт из Германии: бундесвер способен лишь "умереть с достоинством"
Важно то, что внутри: как внутренние заболевания проявляются на коже
Названы 10 полезных, но малоизвестных аксессуаров для автомобилей
В ЕС заявили, что соглашение о 50 млрд евро для Украины пока только политическое
Простая заправка с киви дополнит ваши салаты
Как не погубить январскую рассаду
Туям требуются четыре важные процедуры
Олимпийский чемпион Фетисов считает, что Латвия сошла с ума, запретив своим сборным играть с россиянами
Готовьтесь оплачивать ЖКХ за нерадивых соседей, предупредили в ТПП

В ТПП признали законной оплату ЖКХ за соседей-неплательщиков

1:11
Недвижимость

То, что недоплатили нерадивые соседи, могут включить в квартплату добросовестных жильцов, предупредила член комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ Елена Камнева.

В ТПП признали законной оплату ЖКХ за соседей-неплательщиков
Фото: ГЖИ МО

Она объяснила aif.ru, почему эта явно несправедливая практика вполне законна.

"Это очень актуальный вопрос, напрямую связанный с добросовестностью по отношению к соседям и банальной платежной дисциплиной!" — убеждена эксперт.

Обычно те, кто не оплачивает потреблённые услуги ЖКХ, не передают и показания счётчиков. Им выставляются счета по нормативу — как правило, гораздо дороже.

"При расчёте потребления на весь дом учитываются переданные показания, а потом за тех, кто не передал данные, прибавляется норматив. Общая сумма, которую и предъявляет к оплате ресурсоснабжающая организация, в результате получается больше, и управляющие компании обязаны учесть это в виде увеличенных коммунальных расходов", — объясняет специалист.

По её словам, исследования свидетельствуют, что если бы все снимали и передавали показания приборов учёта, аккуратно и вовремя платили, пресловутый ОДН, в который включаются перерасходы, удалось бы свести к минимуму.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Не отравляйте свой сад и огород: ни в коем случае не бросайте в компост эти отходы жизнедеятельности

Большинство дачников выделяют на своих участках место для компостной ямы, куда направляют овощные и фруктовые очистки, ботву и остальные органические отходы.

Эффективное использование компостной ямы: советы для дачников
Как опытные хозяйки маринуют лук не за 30, а всего за 2 минуты: ингредиенты и 6 шагов к маринаду
Как опытные хозяйки маринуют лук не за 30, а всего за 2 минуты: ингредиенты и 6 шагов к маринаду
Авокадо: шесть распространённых мифов, о которых стоит забыть
Сырость в погребе или подвале: несколько способов избавиться от нее надолго
Противостояние на границе Техаса обостряется в связи с начавшимися праймериз в США Дмитрий Плотников ВСУ вербуют солдат и специалистов через "сайт вакансий": от разведчика до командира катера Андрей Николаев Главный поэтический вечер страны прошел в Театре на Трубной Анжела Якубовская
Неопытные хозяйки используют в качестве половой тряпки старые вещи: почему это вредно
Бардак на столе как знак гения: ученые из Нидерландов раскрывают необычные признаки высокого интеллекта
В Германии забеспокоились из-за зависимости от поставок редких металлов из России
В Германии забеспокоились из-за зависимости от поставок редких металлов из России
Последние материалы
В районе Северска накрыто расположение батальона ВСУ "Карпатская сечь"
Ученые обнаружили свидетельства самого раннего использования наркотиков нашими предками
Сухие губы: причины, последствия и способы лечения
Противостояние на границе Техаса обостряется в связи с начавшимися праймериз в США
Эксперты назвали основные ошибки, которые изнашивают ремень ГРМ
Гарик Харламов признался, что расстался с актрисой Екатериной Ковальчук
В ТПП разъяснили график уборки подъездов
Врачи назвали кашель ночью признаком рака кишечника
ВСУ вербуют солдат и специалистов через "сайт вакансий": от разведчика до командира катера
В Россельхознадзоре обеспокоены поставками небезопасных бананов из Эквадора
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников