Как часто должны убирать в подъезде и куда жаловаться, если грязно

В ТПП разъяснили график уборки подъездов

1:03 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В России действуют чёткие нормативы периодичности уборки подъездов, сообщила член комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ, директор Елена Камнева. Она разъяснила их для aif.ru.

Фото: IG ООО "УК Амурблагуправление"

"Полностью мытьё всех этажей должно проводиться не реже, чем 1 раз в месяц, обметание окон, подоконников — не реже, чем 1 раз в каждые 5 дней", — уточнила эксперт.

Но лучше ознакомиться с договором со своей управляющей компанией, посоветовала Камнева: "Конкретная периодичность уборки фиксируется в договоре управления недвижимостью".

Как вариант, можно потребовать от УК повесить график уборки подъезда на видном месте.

Если в подъезде грязно — жаловаться можно и нужно: это стимулирует коммунальщиков лучше работать.

Хотя, как известно, чисто там, где не сорят, напомнила представитель ТПП.

"С другой стороны, собственники квартир также должны ответственно относиться к содержанию в чистоте лестничных клеток и не злоупотреблять своими правами", — заключила она.