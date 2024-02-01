В новых регионах РФ наблюдается огромный спрос на новое жильё

Вице-премьер Хуснуллин заявил об "огромном спросе" на жильё в новых регионах

0:55 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин рассказал об "огромном спросе" на жильё в новых российских регионах. По его словам, толчок развитию сферы недвижимости здесь дала льготная ипотека под 2%.

Фото: Pravda.Ru

"Ваше решение по льготной ипотеке [под 2% — ред.], которое было принято в середине года, оно уже дало толчок жилищному строительству, и к концу года первых два дома сдали с привлечением внебюджетных источников", — отметил вице-премьер в ходе совещания у президента РФ Владимира Путина по вопросам социально-экономического развития новых регионов. Его слова приводит РИА Новости.

Он подчеркнул, что в настоящее время руководители регионов проверяют каждую площадку, создавая сети и граддокументацию.

Причём, обращает внимание вице-премьер правительства, жить в новых регионах хотят и местные жители, и те, кто приезжает из других российских регионов.