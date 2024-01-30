Риелтор Никитина: жильё в Реутове и Одинцове лидирует по востребованности среди москвичей

У москвичей востребована недвижимость в ближайших городах-спутниках. В том числе, речь идёт о Реутове и Одинцово. Об этом в беседе с РИАМО рассказала руководитель агентства недвижимости "PRO ОБМЕН" Екатерина Никитина.
"Также в топ входят Видное, Люберцы, Мытищи, Долгопрудный, Красногорск и Серпухов", — указала специалист.
При этом, добавляет эксперт, столичные покупатели довольно требовательны при выборе локаций в Московской области, потому что города они выбирают, которые могут им обеспечить качество проживания на уровне, близком к московскому.
Самым высоким спросом, по оценкам аналитиков, пользуется недвижимость в городах и посёлках по направлениям Киевского и Калужского шоссе. Также часто вбирают локации вдоль Новорижского шоссе.
Как прежде рассказывала Никитина, в Московской области появился новый тренд. Он заключается в том, что люди, которые могут позволить себе квартиру в Москве, осознанно выбирают квартиры за МКАД.
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