Риелтор Никитина: жильё в Реутове и Одинцове лидирует по востребованности среди москвичей

Риелтор Никитина: у москвичей востребована недвижимость в ближайших городах

1:02 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

У москвичей востребована недвижимость в ближайших городах-спутниках. В том числе, речь идёт о Реутове и Одинцово. Об этом в беседе с РИАМО рассказала руководитель агентства недвижимости "PRO ОБМЕН" Екатерина Никитина.

Фото: Пресс-служба ГК "МИЦ"

"Также в топ входят Видное, Люберцы, Мытищи, Долгопрудный, Красногорск и Серпухов", — указала специалист.

При этом, добавляет эксперт, столичные покупатели довольно требовательны при выборе локаций в Московской области, потому что города они выбирают, которые могут им обеспечить качество проживания на уровне, близком к московскому.

Самым высоким спросом, по оценкам аналитиков, пользуется недвижимость в городах и посёлках по направлениям Киевского и Калужского шоссе. Также часто вбирают локации вдоль Новорижского шоссе.

Как прежде рассказывала Никитина, в Московской области появился новый тренд. Он заключается в том, что люди, которые могут позволить себе квартиру в Москве, осознанно выбирают квартиры за МКАД.