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Назван новый жилищный тренд в Подмосковье

Риелтор Никитина рассказала о новом жилищном тренде в Подмосковье

0:55
Недвижимость

В Московкой области появился новый тренд. Отмечается, что он состоит в том, что люди, которые могут позволить себе квартиру в Москве, осознанно выбирают квартиры за МКАД. Об этом рассказала руководитель агентства недвижимости Екатерина Никитина в беседе с РИАМО.

Риелтор Никитина рассказала о новом жилищном тренде в Подмосковье
Фото: Pravda.Ru

По словам специалиста, если раньше люди переезжали из столицы в Подмосковье вынужденно, потому что в области цены на недвижимость ниже, то теперь они намеренно покупают жильё не в российской столице.

"Стало возможно купить загородный дом в кредит по льготной ставке, часть покупателей с квартир переключились на дома в подмосковных посёлках с инфраструктурой", — объяснила Никитина.

По её мнению, объяснить такой тренд можно двумя факторами. Во-первых, активнее в регион стали перебираться те, кто работает удалённо или в гибридном формате. Во-вторых, люди выбирают небольшие жилые комплексы и в более спокойных и экологичных локациях.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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