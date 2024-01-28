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6 правил стирки штор, чтобы они не превратились в ненужную тряпку: не размыло рисунок и не потекли краски

1:27
Недвижимость

Процесс стирки штор в стиральной машине представляет собой индивидуальное приключение, чей исход иногда бывает сложно предсказать. Неправильный выбор режима стирки, моющего средства или ополаскивателя может легко испортить шторы.

6 правил стирки штор, чтобы они не превратились в ненужную тряпку: не размыло рисунок и не потекли краски
Фото: flickr. com by Posh Living, LLC is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Вот как правильно стирать шторы в стиральной машине:

Легкость материала: Стирать шторы проще, если они сделаны из простых материалов. Если у ваших занавесок нет избыточного декора из стекляруса, их можно спокойно поместить в машинку.

Рекомендации производителя: В случае фабричных штор важно ознакомиться с рекомендациями производителя, которые указаны на этикетке. Эти сведения включают информацию о температуре воды, правилах сушки и глажки.

Выбор режима стирки: При стирке ваших штор следует правильно выбрать режим. Желательно избегать отжима и предпочесть дополнительное полоскание.

Деликатная стирка для тканей: Если шторы изготовлены из шелка или других деликатных тканей, использование деликатного режима и низкой температуры воды будет более предпочтительным.

Учесть усадку: Шторы могут усадиться после стирки, поэтому готовьтесь к этому. При выборе моющего средства предпочтительнее использовать жидкость вместо порошка, чтобы избежать появления пятен и разводов на шторах.

Раздельная стирка: Важно избегать стирки штор вместе с другими вещами, если вы не хотите окончательно их испортить.

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
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