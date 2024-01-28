Почему не крутится барабан стиральной машины

Названы советы, что делать, если барабан стиральной машинки не крутится

3:03 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Ремонт

Если одним днём вы загрузили бельё в стиральную машинку, но барабан не начал крутиться при запуске, не расстраивайтесь, ведь дело необязательно в поломке устройства. Специалисты назвали советы, что делать в этом случае.

Фото: Unsplash by PlanetCare

Перед тем, как найти причину, завершите цикл стирки, после чего отключите устройство из розетки, откройте люк и вытащите бельё. Затем следует вычерпать ковшиком воду, вылить остатки воды из сливного клапана и посмотреть, не мог ли стать причиной поломки засор.

Если это не так, продолжают эксперты, есть ещё несколько причин:

Неисправность барабана

Удостоверьтесь, что в отсеке не остались посторонние предметы: брелоки, монеты, ключи и т. д. Порой эти вещи могут застрять в резиновом уплотнителе, из-за чего работа барабана будет блокироваться.

Снимите со стиральной машинки заднюю крышку, отключите провода от трубчатого электронагревателя, слегка открутите гайку крепежного болта, после чего вытащите нагреватель. Посмотрите при помощи фонарика в образовавшуюся нишу. При помощи фонарика изучите образовавшуюся нишу. Посторонние предметы вытаскивайте с осторожностью и при помощи пинцета.

Затем проверьте, начал ли вновь вращаться барабан.

Поломка таходатчика

Данное устройство следит за оборотами двигателя техники, а также подаёт сигналы на электронную плату. И если вы обнаружили, что сломался именно этот прибор (машина сильно вибрирует во время работы, плохо отжимает или свистит), то необходимо удостовериться в надёжности крепления и целостности контактов.

Истирание щёток двигателя

Чем старше стиральная машинка, тем сильнее вероятность, что у неё будут стираться угольно-графитовые стержни — это неизбежно. Чтобы проверить состояние щёток, отключите устройство от всех коммуникаций, слейте остатки воды, извлеките контейнер для порошка, после чего снимите заднюю панель и приводной ремень. Теперь следует отключить провода и отделить двигатель от бака; выкрутите болты держателя и извлеките щётки. Если они стёрты до 1-1,5 см, либо на них имеются другие дефекты, придётся покупать новые и менять.

Износ подшипника

Если стиральная машинка начала скрипеть или скрежетать во время отжима или стирки — скорее всего, у неё истёрся подшипник. Такое дело лучше всего доверить специалисту.

Сбой в работе программного модуля

Если в сети часто скачет напряжение, то из строя легко может выйти блок управления. При таких поломках барабан не крутится при включении определённых режимов, либо же крутится, но слишком медленно.

В этом случае эксперты советуют обращаться к профессиональным мастерам, чтобы полностью не лишить устройство работоспособности.

Сгорание электромотора

Подобное происходит редко, но всё же возможно. При такой поломке также не следует исключать короткое замыкание или обрыв обмотки. В этом лучше за ремонтом тоже лучше обращаться к специалисту.