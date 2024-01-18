Названы причины, почему россиянам не стоит вкладываться в зарубежную недвижимость

Почему рискованно вкладываться в зарубежную недвижимость

1:10 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Курортная и очень дорогая зарубежная недвижимость могут быть невыгодны для инвестирования. Как отмечают специалисты агентства недвижимости Homeapp, в такое жильё за границей россиянам лучше не вкладываться.

Фото: Unsplash by Piotr Chrobot

Так, объясняют эксперты, не стоит исключать различные риски, в зоне которых, в основном, курортная недвижимость. Как правило, такая она бюджетная и перепродаётся сложнее. К тому же, её ликвидность спрогнозировать сложно. Например, при покупке виллы в Дубае перепродать её будет трудно, а сдавать летом — почти невозможно из-за экстремально высоких температур и низкого турпотока.

Кроме того, довольно сложно управлять недвижимостью эконом-класса, потому что всегда можно столкнуться с недобросовестными квартирантами, а недвижимость ultra luxury быстро теряет привлекательность.

Таким образом, перед покупкой недвижимости специалисты рекомендуют предварительно изучить экономическую и демографическую ситуацию в стране, городе и районе, где объект планируется приобрести. Ведь всегда есть риски, что даже потенциально прибыльная категория недвижимости не будет расти в цене и приносить ожидаемый доход.