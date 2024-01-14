Три копеечных суперсредства для чистки подоконника: ототрутся даже самые застарелые пятна

1:30 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Часто хозяйки сталкиваются с трудностью удаления пятен с пластикового подоконника, казалось бы, непреодолимой проблемой. Однако нет необходимости отчаиваться, так как даже без использования химических средств можно быстро и эффективно решить эту проблему.

Фото: flickr. com by Ingwik is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Воспользуйтесь тем, что, скорее всего, уже есть под рукой. Пищевая сода — отличное средство, лишающее жирные отложения на подоконнике всякого шанса. Просто смешайте соду с стиральным порошком или моющим средством для посуды. Предварительно обработайте загрязненную поверхность теплой мыльной водой, затем нанесите смесь. Мягкими, круговыми движениями растирайте и смойте остатки смеси салфеткой и теплой водой.

Для устранения разводов и ржавчины, вызванных избыточным поливом цветов, используйте перекись водорода. Это средство также борется с копотью и пожелтением пластика, а еще отбеливает подоконник. Вымойте подоконник теплым мыльным раствором, затем нанесите 3% перекись водорода, разбавленную водой (1:1), губкой. При стойком загрязнении можно использовать перекись неразбавленной. Подождите 5-10 минут, затем смойте теплой водой и высушите.

Для обработки белых поверхностей подойдет уксус. Разведите вещество теплой водой (пропорция — 1:1). Очистите подоконник от грязи и пыли, затем нанесите раствор и оставьте на 10 минут. Смойте теплой водой и проветрите помещение.