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Ни в коем случае не используйте эти вещества для ухода за стеклопакетами

2:29
Недвижимость » Ремонт

Пластиковые окна давно стали неотъемлемой частью современного дома, обеспечивая отличные качества, комфорт и стильный дизайн интерьера. Мало кто осознает, что они представляют собой сложные механизмы, состоящие из множества деталей.

Ни в коем случае не используйте эти вещества для ухода за стеклопакетами
Фото: Own work by Karl432 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Сохранение их функциональности требует специального ухода, иначе через несколько лет они могут потерять свою работоспособность.

Уход за стеклопакетами: Для правильного ухода за стеклопакетами рекомендуется использовать жидкие моющие средства. Важно, чтобы они не содержали абразивных веществ, чтобы избежать появления царапин на стекле.

Но ни в коем случае нельзя использовать частящие средства, в составе которых есть:

  1. Спирт;
  2. Ацетон;
  3. Бензин;
  4. Кислота и другие химические вещества.

Специализированные средства для мойки окон легко доступны, делая этот этап ухода простым и эффективным.

Уход за пластиковой рамой: Пластиковый профиль требует особого ухода. Благодаря своей гладкой поверхности, его легко очищать от грязи при помощи влажной тряпки. Однако не следует использовать чистящие средства с содержанием спирта, ацетона, бензина, кислоты и других химических веществ, которые могут нанести вред цвету профиля.

Уход за уплотнителями: Уплотнители в пластиковых окнах играют ключевую роль в обеспечении герметичности. Очистка уплотнителей от грязи и пыли, а также обработка их глицерином или силиконовым маслом, помогут сохранить их работоспособность на долгие годы. Регулярный уход включает в себя очистку и обработку, а при потере свойств — замену уплотнителей.

Дренажные отверстия: Дренажные отверстия, обеспечивающие вентиляцию рамы и отвод лишней влаги, также требуют внимания. Очистка их один раз в год с использованием иголки поможет поддерживать их функциональность.

Уход за фурнитурой: Уход за фурнитурой — один из самых простых процессов. Раз в год рекомендуется смазывать ее смазкой, включая обычное моторное масло. Важно избегать случайного попадания смазки на раму и стеклопакет.

Соблюдение этих простых шагов по уходу за пластиковыми окнами поможет сохранить их качество и функциональность на протяжении многих лет.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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