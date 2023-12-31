Пластиковые окна давно стали неотъемлемой частью современного дома, обеспечивая отличные качества, комфорт и стильный дизайн интерьера. Мало кто осознает, что они представляют собой сложные механизмы, состоящие из множества деталей.
Сохранение их функциональности требует специального ухода, иначе через несколько лет они могут потерять свою работоспособность.
Уход за стеклопакетами: Для правильного ухода за стеклопакетами рекомендуется использовать жидкие моющие средства. Важно, чтобы они не содержали абразивных веществ, чтобы избежать появления царапин на стекле.
Но ни в коем случае нельзя использовать частящие средства, в составе которых есть:
Специализированные средства для мойки окон легко доступны, делая этот этап ухода простым и эффективным.
Уход за пластиковой рамой: Пластиковый профиль требует особого ухода. Благодаря своей гладкой поверхности, его легко очищать от грязи при помощи влажной тряпки. Однако не следует использовать чистящие средства с содержанием спирта, ацетона, бензина, кислоты и других химических веществ, которые могут нанести вред цвету профиля.
Уход за уплотнителями: Уплотнители в пластиковых окнах играют ключевую роль в обеспечении герметичности. Очистка уплотнителей от грязи и пыли, а также обработка их глицерином или силиконовым маслом, помогут сохранить их работоспособность на долгие годы. Регулярный уход включает в себя очистку и обработку, а при потере свойств — замену уплотнителей.
Дренажные отверстия: Дренажные отверстия, обеспечивающие вентиляцию рамы и отвод лишней влаги, также требуют внимания. Очистка их один раз в год с использованием иголки поможет поддерживать их функциональность.
Уход за фурнитурой: Уход за фурнитурой — один из самых простых процессов. Раз в год рекомендуется смазывать ее смазкой, включая обычное моторное масло. Важно избегать случайного попадания смазки на раму и стеклопакет.
Соблюдение этих простых шагов по уходу за пластиковыми окнами поможет сохранить их качество и функциональность на протяжении многих лет.
Первый уход за кустами жимолости проводят сразу после пробуждения почек.