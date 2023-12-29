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Как погода влияет на рынок недвижимости

2:03
Недвижимость

Эксперты рынка недвижимости представили результаты уникального исследования, в котором было выявлено, как погодно-климатические условия и сезон влияют на параметры спроса на жилье.

Как погода влияет на рынок недвижимости
Фото: Андрей Ковалев / Правда.ру

Оказалось, что предпочтения покупателей меняются в зависимости от времени года и погоды, что может быть ключевым фактором для успешной реализации недвижимости.

  • Студии — "Лоты Дождя": Ноябрь оказывается пиковым месяцем для продаж студий, которые названы "лотами дождя". Именно в это время спрос на них достигает 17% от общего объема рынка.
  • Осень и однокомнатные квартиры: Однокомнатные квартиры становятся более популярными осенью, с долей сделок от 33% до 38%. Этот тренд объясняется притоком инвесторов, заинтересованных в наиболее ликвидных лотах.
  • Двух-трехкомнатные квартиры и хорошая погода: Квартиры с двумя-тремя спальнями, рассматриваемые как семейный продукт, пользуются большим спросом в хорошую погоду. Например, в июле доля "трешек" составила 43% от общего объема спроса.
  • Трафик и погода: В теплые месяцы потенциальный клиентский трафик увеличивается, благодаря случайным посещениям офисов продаж во время прогулок. В июле такие посетители составляют 27%, а в ноябре снижаются до 18%.
  • Факторы, влияющие на выбор: Покупатели проявляют повышенную отзывчивость на изменения ключевых ставок и новые предложения. Введение в продажу новых корпусов, например, оказало значительное воздействие на поведение покупателей.

Это исследование подчеркивает, что помимо обычных факторов, таких как цена и местоположение, погодные условия и сезон также играют роль в выборе жилья. Понимание этих тенденций может быть полезным для разработки успешных маркетинговых стратегий в сфере недвижимости.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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