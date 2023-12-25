Росреестр: россияне все реже обращаются за ипотечными кредитами

2:43 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В ноябре 2023 года количество кредитных сделок снизилось на 8,6% по сравнению с октябрем, однако по итогам 11 месяцев текущего года отмечен максимальный объем сделок за данный период. Это стало известно на фоне сообщения о росте на 10 процентов первичного взноса по льготной ипотеке.

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Согласно сообщению столичного Росреестра, на жилом и нежилом рынках Москвы в ноябре было зарегистрировано 9,67 тыс. договоров долевого участия в строительстве (ДДУ) с использованием кредитных средств. Этот показатель на 8,6% меньше октябрьского уровня, однако превышает на 90,2% аналогичный показатель ноября прошлого года. В сравнении с ноябрем 2021 года отмечается прирост на 73,1%.

Уже второй месяц подряд отмечается снижение числа ДДУ с использованием ипотеки. Эксперты указывают на два основных фактора – повышение ключевой ставки Центробанка и увеличение первоначального взноса по льготной ипотеке.

Суммарно за январь — ноябрь 2023 года в Москве было зарегистрировано 85,85 тыс. договоров с использованием ипотеки. Этот показатель является рекордным за весь период сбора статистики, начиная с 2009 года, подтверждает руководитель столичного управления Росреестра, Игорь Майданов.

Общий результат за 11 месяцев превышает показатель за аналогичный период прошлого года на 47,2%, составляя 85,85 тыс. по сравнению с 58,32 тыс. В сравнении с январем — ноябрем 2021 года отмечается рост на 39,2%, превосходя 61,63 тыс.

По данным сервиса «Домклик», в четвертом квартале текущего года наблюдается замедление темпов выдачи жилищных кредитов. Так, в октябре по всей России было выдано 133,5 тыс. ипотечных кредитов, что на 14,2% меньше, чем в сентябре. В денежном выражении отмечено снижение объема ипотечных кредитов на 15,5%, достигнув 476,8 млрд руб.