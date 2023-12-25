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Россияне отказываются от новостроек в пользу загородного жилья

2:16
Недвижимость

С 1 ноября по 20 декабря 2023 года наблюдается повышенная активность покупателей в сегменте загородного жилья в России, что отмечено в аналитическом обзоре компании "Инком-Недвижимость". Возрастание спроса составляет 23% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Россияне отказываются от новостроек в пользу загородного жилья
Фото: Own work by Russ Hamer is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Как сообщается, интерес к новостройкам в данный момент снижается, и в основном кредитные сделки совершаются в рамках государственных программ. Однако, с учетом возможных изменений параметров льготной ипотеки, ожидается дальнейшее снижение спроса. 

Компания отмечает, что активизация спроса на загородную недвижимость произошла в летние месяцы, когда ключевая ставка Центрального Банка поднималась, а также в связи с ожиданиями по росту ипотечных ставок. Пик активности покупателей пришелся на август и сентябрь, но даже в последующие месяцы рынок оставался более активным, чем в предыдущем году, как отмечают риелторы.

Исследование компании "Домклик" также подтверждает высокий спрос на загородное жилье в 2023 году, особенно по ипотечным госпрограммам. Согласно их оценке, доля льготной ипотеки в объеме кредитных сделок "Сбербанка" в сегменте индивидуального жилищного строительства (ИЖС) по предварительным итогам декабря приближается к 100%, в то время как в начале года этот показатель составлял 96-97%, в начале 2022 года — 66%, а в начале 2021 года — 18%.

Однако, согласно прогнозам "Инкома", последние изменения в программе льготной ипотеки, такие как увеличение первоначального взноса и двукратное снижение лимита для столичных регионов, приведут к снижению спроса. Это будет особенно заметно в ценовом сегменте от 15 миллионов рублей за объект, и общий спрос на загородную недвижимость, по оценке руководителя направления "Загородная недвижимость" "Инком-Недвижимость" Дениса Васильева, снизится примерно на 20% в связи с удорожанием кредитов.

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
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