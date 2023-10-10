Юрист Пономарева заявила, что собственники жилья не знают, завышают ли УК стоимость услуг

2:18 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Владельцы недвижимости, как правило, сталкиваются с трудностью самостоятельной проверки того, не завышает ли Управляющая компания (УК) стоимость коммунальных услуг, поскольку это требует анализа обширного объема документации. Об этом рассказала юрист и эксперт по праву и ЖКХ Юлия Пономарева в интервью для URA. RU.

Фото: "Новостройка по реновации в 1-м Пехотном переулке, д. 2 (сентябрь 2022) (12)" by stroi.mos.ru is licensed under CC BY 4.0.

"Для определения, завышает ли УК стоимость услуг, необходимо получить информацию по всем договорам, затратам, понесенным управляющей компанией, а также сумме средств, которые она собирает за обслуживание жилья. Следует учитывать, что любая управляющая компания, в отличие от ТСЖ, является коммерческой организацией и, согласно законодательству, имеет право на определенную прибыль. Собрать, проверить и сделать выводы из этой информации крайне сложно", — пояснила Пономарева.

Она также подчеркнула, что стоимость услуг ЖКХ утверждается либо муниципалитетом, либо на общем собрании собственников.

"Если не проводились собрания собственников, то управляющая компания ссылается на тарифы, утвержденные администрацией города, что является законным в соответствии с Жилищным кодексом. В случае проведения собрания, где собственники утвердили тариф на обслуживание жилья, а УК не соблюдает это решение, тогда можно оспаривать тарифы", — добавила Пономарева.

На сегодняшний день депутаты Госдумы направят в Правительство РФ проект изменений в статью 155 Жилищного кодекса РФ. Партия ЛДПР предлагает внедрение независимого аудита, который должен включать проверку не только ежегодной финансовой отчетности управляющих компаний, но и соблюдение установленных требований по расчету оплаты за жилье и коммунальные услуги, а также изменение их размеров. Компании, осуществляющие проверку, должны выбираться субъектом РФ на основе результатов конкурса.

По мнению главы комитета Госдумы по международным делам и лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, внесение изменений в Жилищный кодекс РФ поможет предотвратить произвол со стороны управляющих компаний и необоснованное завышение тарифов.

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