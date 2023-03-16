Гражданам России собираются запретить приобретать недвижимость в Литве

1:16 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Власти Литвы собираются запретить гражданам России приобретать недвижимость. Спрос на неё вырос в 2022 году.

В парламенте Литвы профильный комитет одобрил запрет на приобретение гражданами России недвижимости в республике. В 2022 году россияне выкупили почти 700 объектов недвижимости на территории прибалтийской страны. Теперь возможность покупать в собственность квартиры и дома в Литве на своё имя или на имя образованных здесь юридических лиц у россиян может исчезнуть.

"Рост сделок по приобретению недвижимости россиянами или юридическими лицами, которые они учредили, со временем может обернуться рисками для национальной безопасности", — цитирует ТАСС председателя комитета Лауринаса Касчюнаса.

Также в проект этого закона включена статья о необходимости сделать публичной информацию по литовским предприятиям, сотрудничающим с партнёрами из России и Белоруссии. В сопроводительном тексте говорится, что такая публичность должна заставить свернуть эти коммерческие связи, поскольку они способствуют жизнеспособности режимов, не соответствующих национальным интересам Литвы.

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