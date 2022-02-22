EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ольга Лазарева

"Бест Вей" отстаивает свои права в суде

Недвижимость » Жилкооперативы

Как сообщает правление ПК "Бест Вей", 9 и 14 февраля состоялись первые судебные заседания по исковым заявлениям кооператива к Центральному банку.

"Бест Вей" отстаивает свои права в суде

9 февраля прошло предварительное заседание по делу А40-277672/2021 -- о защите деловой репутации и обязывании ЦБ удалить страницу с упоминанием ПК "Бест Вей" из предупредительного списка ЦБ. По сообщению юридических представителей кооператива, ЦБ письменного отзыва на иск кооператива в судебное заседание не представил, мотивированную правовую позицию не раскрыл. Также в суд не были представлены документы, на основании которых было вынесено решение о включении кооператива в предупредительный список ЦБ.

Юристы кооператива заявили ходатайства об истребовании документов по проверкам в отношении кооператива из Генпрокуратуры, МВД и Роскомнадзора. Учитывая непредставление документов, необходимых для продолжения данного судебного процесса, а также начало второго судебного процесса, производство по данному делу приостановлено до разрешения судебного дела А40-282116/2021 -- о признании незаконными действий ЦБ, которое начало рассматриваться 14 февраля.

14 февраля состоялось предварительное заседание по этому делу. Однако в связи с тем, что ЦБ опять-таки не представил необходимые для заседания документы, судья издал постановление об отложении судебного разбирательства до 28 марта.

"Центральный банк, на наш взгляд, не предпринимает усилий к тому, чтобы начать, наконец, разбирательство по существу, -- говорит Мария Горбанева, генеральный директор ООО "Эксперт", занимающегося юридическим обеспечением кооператива. -- При этом кооператив продолжает нести ущерб. Будем добиваться принятия обеспечительных мер и со своей стороны стремиться ускорить рассмотрение дел по существу".

Параллельно с исками самого кооператива, по информации правления кооператива, в суды разных субъектов Федерации подано более 20 исков от пайщиков кооператива к ЦБ.

Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина
Темы центробанк
Новости
Басурин назвал Украину "бешеным псом", который готов "сорваться с цепи"
Депутат Госдумы Журавлёв: "Я уверен, что вся Украина будет российской"
Журналисты, в том числе из РФ, попали под обстрел в Донецкой области
Лавров: Россия гарантирует безопасность ДНР и ЛНР
Лавров оценил поведение Запада после признания РФ независимости ЛДНР: "Ожидаемо"
Астропсихолог Лозанчич объяснила, чем лучше всего заняться 22.02.2022
Ксения Собчак: "Главную мировую войну мы уже проиграли"
"Бест Вей" отстаивает свои права в суде
В Европарламенте потребовали исключить Россию из европейской экономики
В Лондоне предупредили о введении санкций против РФ из-за признания ЛДНР
Популярное
Мир. Новости мира
В США рассказали об "огромном риске" для Байдена из-за саммита с Путиным

В США считают, что объявив о готовности к саммиту с президентом России, Джо Байден принимает на себя риски, которые могут с лёгкостью обернуться неприятностями.

В США рассказали об "огромном риске" для Байдена из-за саммита с Путиным
Украинские силовики пытаются прорваться к границе РФ: на юге ДНР развернулся бой
Мир. Новости мира
Украинские силовики пытаются прорваться к границе РФ: на юге ДНР развернулся бой
Мир. Новости мира
Страна.UA: Зеленскому надо, чтобы Россия признала республики Донбасса
Мир. Новости мира
Басурин: в Донбассе идёт война, нам нужна помощь России
Юрий Носовский Два переезда равны одному пожару: "незалежная" рискует остаться без иностранных посольств Юрий Носовский Ирина Шлионская Адольф Толкачёв: как советский инженер стал работать на ЦРУ Ирина Шлионская Александр Артамонов План "Барбаросса-2": американская ядерная боеголовка может быть уже под Харьковом Александр Артамонов
Политика. Новости и аналитика
Жириновский имеет шанс быть зачисленным в когорту пророков
Общество
Путин пообещал показать, что такое настоящая декоммунизация
Россия признаёт ЛДНР. Единственная интрига — в каких границах
Политика. Новости и аналитика
Россия признаёт ЛДНР. Единственная интрига — в каких границах
Последние материалы
Журналисты, в том числе из РФ, попали под обстрел в Донецкой области
Лавров: Россия гарантирует безопасность ДНР и ЛНР
Лавров оценил поведение Запада после признания РФ независимости ЛДНР: "Ожидаемо"
Астропсихолог Лозанчич объяснила, чем лучше всего заняться 22.02.2022
Ксения Собчак: "Главную мировую войну мы уже проиграли"
"Бест Вей" отстаивает свои права в суде
В Европарламенте потребовали исключить Россию из европейской экономики
В Лондоне предупредили о введении санкций против РФ из-за признания ЛДНР
В МИД РФ оценили возможность появления российских военных баз в ЛДНР
В ЛНР призвали Украину отвести войска: "Вся Луганская область — наша территория"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников