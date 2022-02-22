"Бест Вей" отстаивает свои права в суде

Как сообщает правление ПК "Бест Вей", 9 и 14 февраля состоялись первые судебные заседания по исковым заявлениям кооператива к Центральному банку.

9 февраля прошло предварительное заседание по делу А40-277672/2021 -- о защите деловой репутации и обязывании ЦБ удалить страницу с упоминанием ПК "Бест Вей" из предупредительного списка ЦБ. По сообщению юридических представителей кооператива, ЦБ письменного отзыва на иск кооператива в судебное заседание не представил, мотивированную правовую позицию не раскрыл. Также в суд не были представлены документы, на основании которых было вынесено решение о включении кооператива в предупредительный список ЦБ.

Юристы кооператива заявили ходатайства об истребовании документов по проверкам в отношении кооператива из Генпрокуратуры, МВД и Роскомнадзора. Учитывая непредставление документов, необходимых для продолжения данного судебного процесса, а также начало второго судебного процесса, производство по данному делу приостановлено до разрешения судебного дела А40-282116/2021 -- о признании незаконными действий ЦБ, которое начало рассматриваться 14 февраля.

14 февраля состоялось предварительное заседание по этому делу. Однако в связи с тем, что ЦБ опять-таки не представил необходимые для заседания документы, судья издал постановление об отложении судебного разбирательства до 28 марта.

"Центральный банк, на наш взгляд, не предпринимает усилий к тому, чтобы начать, наконец, разбирательство по существу, -- говорит Мария Горбанева, генеральный директор ООО "Эксперт", занимающегося юридическим обеспечением кооператива. -- При этом кооператив продолжает нести ущерб. Будем добиваться принятия обеспечительных мер и со своей стороны стремиться ускорить рассмотрение дел по существу".

Параллельно с исками самого кооператива, по информации правления кооператива, в суды разных субъектов Федерации подано более 20 исков от пайщиков кооператива к ЦБ.