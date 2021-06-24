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ГК "Галс": подписан договор на работы по строительству Академии спорта "Динамо"

Недвижимость

Договор с компанией "Магнум" на выполнение работ по строительству Академии спорта "Динамо" был подписан компанией "Галс". Объект, расположенный на Ленинградском проспекте, на территории стадиона "Динамо", возводится на участке более 4 га, предполагаемая площадь — свыше 30,5 тыс. кв. м. Работы будут окончены к концу 2022 года.

ГК "Галс": подписан договор на работы по строительству Академии спорта "Динамо"

Как отметил Иван Зуев, руководитель бизнес-направления "Девелопмент", развитие социальной инфраструктуры города — ключевое направление не только для девелоперов, но и для жителей Москвы. Поэтому строительство спортобъектов является важным звеном в застройке города.

"При создании нового многофункционального спортивно-тренировочного комплекса необходимо учитывать не только направленность объекта, но и комфорт жителей близлежащих районов. Именно поэтому мы со всей ответственностью подошли к основному этапу реализации Академии спорта "Динамо", продолжив сотрудничество с одной из самых лучших профильных компаний, которая возводит спортивные объекты по всей России. Для ГК "Галс" это уже второй масштабный спортивный проект. Мы уверены, что новый многофункциональный комплекс станет настоящей спортивной доминантой Ленинградского проспекта", — подчеркивает Иван Зуев.

Компания "Магнум" выполнит в рамках договора следующие работы:

  • разработка котлована и создание фундамента;
  • возведение железобетонного каркаса;
  • монтаж металлоконструкций, установка инженерных систем;
  • возведение наружных стен и кровли;
  • выполнение фасадных работ;
  • благоустройство прилегающей территории.

На двух этажах Академии появятся секции для баскетбола, волейбола, гандбола, мини-футбола с трибунами. Будет создана зона ледовых видов спорта с тренировочной ареной. Зона единоборств будет с ковром для борьбы, татами и рингом. Универсальный спортзал сможет вместить 400 зрителей. Блоки раздевалок будут обустроены в каждой зоне.

Участок, на котором появится Академия, находится в окружении таких знаковых объектов, как стадион "Динамо" и Петровский парк. Академия станет дополнительным центром притяжения.

Академия спорта "Динамо" — второй проект ГК "Галс", компания выступает как fee-девелопер. В 2019 году благодаря усилиям компании был введен в эксплуатацию МФК "Матч Поинт", изюминкой которого является волейбольная арена на 3500 зрителей.

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Автор: Ольга Лазарева
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