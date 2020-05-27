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Источник Правда.Ру

В Петербурге ведутся работы по строительству квартала "Невская Ратуша"

Недвижимость

В Санкт-Петербурге завершены работы по устройству ограждающих конструкций котлована второй очереди общественно-делового комплекса с подземным паркингом "Невская Ратуша". Реализацией проекта занимается компания "Галс-Девелопмент".

Уже реализованы конструкции "Стена в грунте" и ограждение из шпунта. Также установлены 938 буронабивных свай Fundex. Пока идут работы по возведению из железобетона монолитного перекрытия 1 этажа в 4 и 5 корпусах.

Как отметил вице-президент "Галс-Девелопмент" Иван Зуев, даже сложившаяся эпидемиологическая ситуация не помешала проведению строительных работ.

"Квартал в скором времени станет местом расположения головных офисов многих ведущих компаний Санкт-Петербурга. Мы со скрупулезным вниманием относимся к безопасности, качеству и технологичности проекта, а также — к соблюдению всех сроков и наших обязательств", — комментирует Иван Зуев.

Квартал "Невская Ратуша" расположен в центре Петербурга на пересечении Новгородской улицы, Дегтярного переулка и улицы Моисеенко. Комплекс состоит из 9 корпусов, имеет площадь свыше 365 000 кв. м. Разработала проект архмастерская "Евгений Герасимов и партнеры" при сотрудничестве с бюро SPEECH и Сергеем Чобаном.

Первые два этапа второй очереди строительства предполагают возведение 6 зданий офисов класса "А", а также подземной парковки в несколько этажей. Объекты первого этапа нового строительства будут запущены в III квартале 2022 года.

Первый пусковой комплекс квартала, в котором возведены три корпуса, полностью реализован. Второй и третий корпуса открыли свои двери в 2013 году, главный корпус запустили в 2016 году. В последнем находится штаб-квартира 13 комитетов администрации города. Во втором корпусе располагается офис банка ВТБ. В третьем корпусе арендуют площади структуры ПАО "Газпром", фармкомпания "Герофарм" и др.

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УЕФА оставил вопрос доигровки РПЛ российским властям

Спорт » Командные виды » Футбол

Представитель УЕФА заявил, что организация не будет давать рекомендаций по вопросу доигрывания чемпионата России по футболу. Союз оставил решение Российской премьер-лиге (РПЛ) и властям России, сообщает "РИА Новости".

"У нас нет комментария на эту тему. Это дело соответствующих местных властей и Российской премьер-лиги", — приводит издание слова представителя УЕФА.

РПЛ собирается возобновить чемпионат 21 июня. Ранее стало известно о том, что в шести клубах были зафиксированы случаи заражения COVID-19:

  • "Спартак";
  • "Динамо";
  • "Оренбург";
  • "Урал";
  • "Локомотив";
  • "Рубин".
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В Подмосковье выросли продажи загородных домов в три раза

Недвижимость

За апрель 2020 года спрос на загородную недвижимость в Подмосковье увеличился в 3,3 раза. Продажи дач увеличились в 2,5 раза.

"Март и апрель традиционно являются временем оживления на загородном рынке. В этом году миллионы горожан оказались заперты в своих квартирах. В такой ситуации люди, которые планировали приобретение "загородки" и имели для этого необходимые средства, поспешили совершить сделку", — рассказал руководитель аналитического центра ИНКОМ-Недвижимость Дмитрий Таганов.

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Россияне на фоне пандемии стали скупать жилые бункеры

Недвижимость

В России на фоне коронавирусной пандемии увеличился спрос на жилые бункеры.

Канал "360" узнал об этом от Дмитрия Сотникова, владельца одной из компаний, которая занимается строительством бункеров.

"Есть спрос. В основном Москва, Санкт-Петербург и Сочи бункеры заказывают. С полным жизнеобеспечением. Можете находиться там до года. Со скважиной своей, газогенераторами, даже укомплектовываем едой", — рассказал Сотников.

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Заброшенные деревенские дома начали интересовать россиян

Недвижимость

Жители России начинают интересоваться заброшенной загородной недвижимостью, а также способами, которые позволяют занять её на законных основаниях. Об этом сообщило издание "Загородное обозрение".

"Весной текущего года зафиксирован рост интереса к вопросу того, как законно можно занимать брошенные дома в деревнях. Рост количества запросов по данной тематике традиционно фиксируется два раза в году: в марте и сентябре. В нынешнем году прирост обращений составил 12,5% по отношению к марту 2019-го", — сказано в сообщении издания.

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У жительницы Иркутска изъяли четыре килограмма таблеток для похудения

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Сотрудниками полиции на транспорте задержана жительница Иркутска, которую подозревают в продаже запрещенных законом сильнодействующих медицинских препаратов.

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