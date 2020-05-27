В Петербурге ведутся работы по строительству квартала "Невская Ратуша"

В Санкт-Петербурге завершены работы по устройству ограждающих конструкций котлована второй очереди общественно-делового комплекса с подземным паркингом "Невская Ратуша". Реализацией проекта занимается компания "Галс-Девелопмент".

Уже реализованы конструкции "Стена в грунте" и ограждение из шпунта. Также установлены 938 буронабивных свай Fundex. Пока идут работы по возведению из железобетона монолитного перекрытия 1 этажа в 4 и 5 корпусах.

Как отметил вице-президент "Галс-Девелопмент" Иван Зуев, даже сложившаяся эпидемиологическая ситуация не помешала проведению строительных работ.

"Квартал в скором времени станет местом расположения головных офисов многих ведущих компаний Санкт-Петербурга. Мы со скрупулезным вниманием относимся к безопасности, качеству и технологичности проекта, а также — к соблюдению всех сроков и наших обязательств", — комментирует Иван Зуев.

Квартал "Невская Ратуша" расположен в центре Петербурга на пересечении Новгородской улицы, Дегтярного переулка и улицы Моисеенко. Комплекс состоит из 9 корпусов, имеет площадь свыше 365 000 кв. м. Разработала проект архмастерская "Евгений Герасимов и партнеры" при сотрудничестве с бюро SPEECH и Сергеем Чобаном.

Первые два этапа второй очереди строительства предполагают возведение 6 зданий офисов класса "А", а также подземной парковки в несколько этажей. Объекты первого этапа нового строительства будут запущены в III квартале 2022 года.

Первый пусковой комплекс квартала, в котором возведены три корпуса, полностью реализован. Второй и третий корпуса открыли свои двери в 2013 году, главный корпус запустили в 2016 году. В последнем находится штаб-квартира 13 комитетов администрации города. Во втором корпусе располагается офис банка ВТБ. В третьем корпусе арендуют площади структуры ПАО "Газпром", фармкомпания "Герофарм" и др.