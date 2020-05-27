В Санкт-Петербурге завершены работы по устройству ограждающих конструкций котлована второй очереди общественно-делового комплекса с подземным паркингом "Невская Ратуша". Реализацией проекта занимается компания "Галс-Девелопмент".
Уже реализованы конструкции "Стена в грунте" и ограждение из шпунта. Также установлены 938 буронабивных свай Fundex. Пока идут работы по возведению из железобетона монолитного перекрытия 1 этажа в 4 и 5 корпусах.
Как отметил вице-президент "Галс-Девелопмент" Иван Зуев, даже сложившаяся эпидемиологическая ситуация не помешала проведению строительных работ.
"Квартал в скором времени станет местом расположения головных офисов многих ведущих компаний Санкт-Петербурга. Мы со скрупулезным вниманием относимся к безопасности, качеству и технологичности проекта, а также — к соблюдению всех сроков и наших обязательств", — комментирует Иван Зуев.
Квартал "Невская Ратуша" расположен в центре Петербурга на пересечении Новгородской улицы, Дегтярного переулка и улицы Моисеенко. Комплекс состоит из 9 корпусов, имеет площадь свыше 365 000 кв. м. Разработала проект архмастерская "Евгений Герасимов и партнеры" при сотрудничестве с бюро SPEECH и Сергеем Чобаном.
Первые два этапа второй очереди строительства предполагают возведение 6 зданий офисов класса "А", а также подземной парковки в несколько этажей. Объекты первого этапа нового строительства будут запущены в III квартале 2022 года.
Первый пусковой комплекс квартала, в котором возведены три корпуса, полностью реализован. Второй и третий корпуса открыли свои двери в 2013 году, главный корпус запустили в 2016 году. В последнем находится штаб-квартира 13 комитетов администрации города. Во втором корпусе располагается офис банка ВТБ. В третьем корпусе арендуют площади структуры ПАО "Газпром", фармкомпания "Герофарм" и др.
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"У нас нет комментария на эту тему. Это дело соответствующих местных властей и Российской премьер-лиги", — приводит издание слова представителя УЕФА.
РПЛ собирается возобновить чемпионат 21 июня. Ранее стало известно о том, что в шести клубах были зафиксированы случаи заражения COVID-19:
За апрель 2020 года спрос на загородную недвижимость в Подмосковье увеличился в 3,3 раза. Продажи дач увеличились в 2,5 раза.
"Март и апрель традиционно являются временем оживления на загородном рынке. В этом году миллионы горожан оказались заперты в своих квартирах. В такой ситуации люди, которые планировали приобретение "загородки" и имели для этого необходимые средства, поспешили совершить сделку", — рассказал руководитель аналитического центра ИНКОМ-Недвижимость Дмитрий Таганов.
В России на фоне коронавирусной пандемии увеличился спрос на жилые бункеры.
Канал "360" узнал об этом от Дмитрия Сотникова, владельца одной из компаний, которая занимается строительством бункеров.
"Есть спрос. В основном Москва, Санкт-Петербург и Сочи бункеры заказывают. С полным жизнеобеспечением. Можете находиться там до года. Со скважиной своей, газогенераторами, даже укомплектовываем едой", — рассказал Сотников.
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