Международный Конгресс недвижимости пройдет в Берлине 25 февраля

25 февраля 2020 года в Берлине состоится Международный Конгресс недвижимости и инвестиций — International Сongress investment Berlin(https://expoclub.ru/db/exhibition/view/congress-realty/).

Престижный европейский деловой ивент пройдет на площадке "клуба миллионеров" De-Luxe Berlin Capital Club.

"Участие в "VI Конгрессе" примут более 2000 представителей 29 стран мира, которые будут представлять недвижимость стоимостью от 500 000 до 50 миллионов евро. Мы ожидаем, что валовый оборот сделок составит более 120 млн. евро", — рассказала "Правде.ру" президент International Congress Анна Штуккерт.

В ходе мероприятия участники будут обсуждать основные проблемы, тенденции и перспективы развития международного бизнеса.

Состав спикеров весьма представительный. К примеру, участие подтвердила принцесса королевства Саудовская Аравия H. H. Hanadi Ahmad Khader, индийский миллиордер, входящий в топ-10 списка Forbes Shaji UI Mulk; миллионер из ОАЭ Farooq M. Arjomand; инвестор из Германии Amir Tehrani; президент "Futur Solution" Saad Aldabbagh; частный инвестор из США Ronny Sjodin и другие.

Из России в списке особых гостей:

представитель компании ПАО "Газпром" Яна Крухмалева;

Президент ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "АВАНТИ";

управляющий партнер Инвестиционной группы D-Invest Кристина Федосеева.

Спикерами на дискуссионной панели "Безграничные возможности — кейсы для инвестирования" выступят Вадим Ромашов (CEO RinUp&CEO Online Expo); Светлана Степанова (CEO ювелирная компания "Cappulo"); Маргарита Ширяева (инвестиционная компания Краснодарского края).

Дизайнеры Сабина Зулалова и Александра Азима Рейнардт наградят конгрессменов инкрустированными полудрагоценными камнями медалями.

Кстати, одним из ключевых событий форума станет закрытая церемония, в ходе которой президент International Congress Анна Штуккерт совместно с The New York Journal и The American Reporter вручит совместно учрежденную Международную премию.