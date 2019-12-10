Минстрой предложил увеличить цену жилья в России

В Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства России предложили повысить норматив стоимости квадратного метра жилых помещений в РФ на 1,95%. Проект приказа, где содержится эта инициатива, разместили на портале проектов нормативных правовых актов.

"Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по РФ на I полугодие будущего года в сумме 46,013 тысячи рублей", — указывается в документе. Во II полугодии этого года данный показатель, который используется для расчета социальных выплат, равнялся 45,133 тысячам рублей, в I полугодии — 43,374 тысячи рублей.

Также проект приказа устанавливает среднюю рыночную стоимость жилья по субъектам России. Для Москвы это немногим выше 105 тысяч рублей за "квадрат", для Подмосковья — 62,72 тысячи рублей, Санкт-Петербурга — 76,43 тысячи. Наименьший показатель — у Брянской области (30,4 тысячи рублей за "квадрат").