Согласно постановлению правительства РФ, посуточная аренда квартира не запрещена.
Но в некоторых СМИ появилась информация о том, что теперь нельзя сдавать квартиру в аренду посуточно.
Замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин пояснил, что постановление правительства направленно на борьбу с незаконным размещением хостелов в жилых домах, но граждане по-прежнему имеют право сдавать и снимать квартиры посуточно.
Стоит напомнить, что с 1 октября 2019 года в жилых помещениях в многоквартирных домах не могут предоставляться гостиничные услуги.
Отмечается, что вокруг хостелов сложилась непростая ситуация. В многоквартирных домах размещение хостелов запрещено, но они все равно сдаются. Владельцы объясняют это тем, что не оказывают гостиничные услуги, так как в доме нет консьержа, гостиничного сервиса, люди просто снимают квартиры на короткое время.
Чтобы в многоквартирном доме открыть хостел, нужно перевести его из жилого фонда в нежилой.
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