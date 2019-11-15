Минстрой опроверг информацию о запрете посуточной аренды квартир

Согласно постановлению правительства РФ, посуточная аренда квартира не запрещена.

Но в некоторых СМИ появилась информация о том, что теперь нельзя сдавать квартиру в аренду посуточно.

Замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин пояснил, что постановление правительства направленно на борьбу с незаконным размещением хостелов в жилых домах, но граждане по-прежнему имеют право сдавать и снимать квартиры посуточно.

Стоит напомнить, что с 1 октября 2019 года в жилых помещениях в многоквартирных домах не могут предоставляться гостиничные услуги.

Отмечается, что вокруг хостелов сложилась непростая ситуация. В многоквартирных домах размещение хостелов запрещено, но они все равно сдаются. Владельцы объясняют это тем, что не оказывают гостиничные услуги, так как в доме нет консьержа, гостиничного сервиса, люди просто снимают квартиры на короткое время.

Чтобы в многоквартирном доме открыть хостел, нужно перевести его из жилого фонда в нежилой.

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