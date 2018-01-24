Глава ЦИК поздравила основателя "Романовской империи" с признанием Гамбией

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова поздравила лидера "Монархической партии" Антона Бакова с признанием Гамбией его "Романовской империи".

Баков ранее объявил, что снимает свою кандидатуру с президентских выборов из-за основания им "Романовской империи" и получении в ней гражданства. По его словам, "должен заявить о снятии своей кандидатуры с выборов. У меня возник юридический казус, я занимаюсь созданием нового государства - Романовской империи. И, поскольку нас признало одно из государств - Гамбия, то у меня завелось второе гражданство - Романовской империи".

По этому поводу Памфилова заявила, что "создание империи - это сенсация, поздравляем! Ждем письменное заявление и желаем вам успехов в вашем необычном и интересном деле".

Ранее в ходе видеоконференции с ЦИК РФ глава "монархистов" заявил, что снял свою кандидатуру с президентских выборов.

Напомним, "Монархическая партия" была учреждена экс-депутатом Госдумы Баковым в апреле 2012 года. В тот момент он заявлял, что партия собирается восстановить в России монархию.

"Правда.Ру" ранее писала о том, что правительство Республики Кирибати отказало предпринимателю, бывшему депутату Госдумы Антону Бакову в аренде и временной передаче суверенных прав на три острова тихоокеанского архипелага. Баков собирался возродить на островах империю Романовых.

В конце января этого года стало известно, что предприниматель планирует вложить средства в строительство гостиниц на незаселенном атолле Молден, который должен стать столицей возрожденной империи. Предполагалось, что на островах заселятся россияне, недовольные политикой президента РФ Владимира Путина.

Антон Баков собирался инвестировать в проект 350 миллионов долларов. И надо сказать, что поначалу власти Кирибати отнеслись к затее более чем благосклонно. Президент Тебуроро Тито отмечал, что планы российского предпринимателя могут простимулировать туристическую отрасль страны, а также обеспечить ее жителей работой.

Стоит добавить, что сам Баков называет себя лидером Монархической партии России. В 2011 году он провозгласил виртуальное государство "Российская империя", которое позиционировал как "единственного правопреемника государства, основанного Отцом Отечества Императором Всероссийским Петром Великим". Каждый желающий может получить имперский паспорт - независимо от того, сторонник он или противник российского президента.