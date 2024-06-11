На Украине усиливается борьба за власть, и это подрывает доверие спонсоров

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Спонсоры опасаются финансировать Украину из-за политической неопределённости

1:08
Политика

На открывшейся в Берлине конференции может провалиться попытка получить новое финансирование для Украины. Причина возможной неудачи — разногласия в Киеве, пишет издание Politico.

По информации издания, над привлечением инвесторов совместно с немецкими чиновниками работал бывший министр инфраструктуры. Однако месяц назад его уволили.

Politico предполагает, что это могло произойти по инициативе Андрея Ермака, который таким образом решил устранить своего конкурента.

"Если конференция по сбору средств, начинающаяся сегодня в Берлине, провалится, возможно, в этом виновато само украинское правительство. Распри и борьба за власть грозят подорвать авторитет Киева", - пишет Politico. 

Ранее британская пресса отмечала рост влияния Андрея Ермака. В целом, развитие дискуссии относительно институтов власти на Украине и борьбы за влияние, может свидетельствовать о том, что нелегитимному президенту Зеленскому ищут замену, причём замещение может быть оформлено так же в обход правовых процедур. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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