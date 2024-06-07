"А они просто сдохнут". Ядерный потенциал РФ позволяет превратить США в радиоактивный пепел

Россия запросто может превратить США в радиоактивный пепел

0:38 Your browser does not support the audio element. Политика

Российский ядерный потенциал позволяет превратить Соединённые Штаты в радиоактивный пепел.

Фото: Midjouney: Начало ядерной войны by Midjourney v 5.2 is licensed under Common Creative: свободное использование материала

Об этом сообщил глава "Курчатовского института" Михаил Ковальчук.

"Они Китай не боятся, потому что в ядерный радиоактивный пепел Америку превратить можем только мы", — отметил президент института.

Именно Штаты остаются единственным в мире государством, применившим этот вид оружия, которое уничтожило сотни тысяч жизней на планете, отметил он.

Как тут не вспомнить знаменитую фразу президента РФ Владимира Путина: "Мы как мученики попадем в рай, а они сдохнут".

Путин: Мы как мученики попадем в рай, а они сдохнут