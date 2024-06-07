Российский ядерный потенциал позволяет превратить Соединённые Штаты в радиоактивный пепел.
Об этом сообщил глава "Курчатовского института" Михаил Ковальчук.
"Они Китай не боятся, потому что в ядерный радиоактивный пепел Америку превратить можем только мы", — отметил президент института.
Именно Штаты остаются единственным в мире государством, применившим этот вид оружия, которое уничтожило сотни тысяч жизней на планете, отметил он.
Как тут не вспомнить знаменитую фразу президента РФ Владимира Путина: "Мы как мученики попадем в рай, а они сдохнут".
Выращивание огурцов - дело не простое, но и не самое сложное для опытных дачников. Одним из важнейших факторов успеха является правильное и своевременное внесение подкормок. Особенно актуален этот вопрос сейчас, когда огурцы активно растут и развиваются. Какие удобрения лучше всего использовать для подкормки огурцов в текущий период?