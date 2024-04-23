Стало известно, как чиновники Оренбургской области относятся к негативным реакциям под своими постами в социальных сетях

В Оренбургской области чиновники выбирают разные стратегии ведения Telegram-каналов

1:34 Your browser does not support the audio element. Политика

В Оренбургской области чиновники, управляющие своими блогами в социальных сетях, проявляют различные подходы к взаимодействию с подписчиками.

Фото: flickr.com by Yuri Samoilov is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Большинство из них предпочитают получать только положительные отклики и для этого ограничивают возможность оценки своих публикаций негативными эмодзи.

Некоторые главы муниципалитетов, такие как Валерий Востриков, Юрий Классен и Владимир Дубровин, вводят запрет на реакции к своим постам, призывая подписчиков воздерживаться от выражения мнения. Другие, например, Александр Лыков, разрешают только положительные реакции, такие как лайки, исключая возможность оставить дизлайк, сообщает 56orb.ru.

Однако есть и главы муниципалитетов, которые открыты к критике и диалогу с населением. Например, Михаил Поляков разрешает подписчикам оценивать его публикации как лайками, так и дизлайками. Есть и те, кто предоставляет более широкий выбор реакций, такие как Андрей Ларшин, который даже позволяет выражать злость, хотя и не предоставляет возможности оставить дизлайк.

Некоторые чиновники, такие как Илья Ермолаев, даже закрывают доступ к комментариям, возможно, чтобы избежать негативного обсуждения.

В целом, подходы чиновников в Оренбургской области к управлению своими блогами в социальных сетях варьируются от строгого контроля над реакциями подписчиков до открытости к критике и диалогу.