Премьер-министр Венгрии, Виктор Орбан, заявил, что НАТО, инициируя новую миссию для организации подготовки украинских военных и поставки оружия в Киев, "сползает" в конфликт.
Он отметил, что ранее НАТО избегало прямого участия в ситуации, но теперь альянс начал обсуждение возможности направления военных на Украину.
"Альянс начал координировать подготовку, отправку оружия, хочет собрать деньги со стран-членов. НАТО тоже сползает в эту войну", — сказал он в эфире радио Kossuth.
Напомним, конфликт на Украине начался в результате майдана в конце 2013 года.
Археологическое исследование выявило наличие жизни людей в лавовой трубе Умм Джирсан по меньшей мере 7000 лет назад.