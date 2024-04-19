НАТО вступает в конфликт: Виктор Орбан отметил новую роль альянса на Украине

Орбан: НАТО "сползает" в конфликт, организуя новую миссию на Украине

0:41 Your browser does not support the audio element. Политика

Премьер-министр Венгрии, Виктор Орбан, заявил, что НАТО, инициируя новую миссию для организации подготовки украинских военных и поставки оружия в Киев, "сползает" в конфликт.

Фото: flickr.com by European People's Party is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Он отметил, что ранее НАТО избегало прямого участия в ситуации, но теперь альянс начал обсуждение возможности направления военных на Украину.

"Альянс начал координировать подготовку, отправку оружия, хочет собрать деньги со стран-членов. НАТО тоже сползает в эту войну", — сказал он в эфире радио Kossuth.

Напомним, конфликт на Украине начался в результате майдана в конце 2013 года.