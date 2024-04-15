Глава общественного движения обвинил Зеленского в игнорировании принципов безопасности на Запорожской АЭС

Рогов: Зеленский пренебрег принципами безопасности МАГАТЭ по ЗАЭС

1:02 Your browser does not support the audio element. Политика

Глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов высказал обвинения в адрес президента Украины Владимира Зеленского, заявив, что тот игнорирует основополагающие принципы безопасности МАГАТЭ по отношению к Запорожской атомной электростанции.

Фото: flickr.com by President Of Ukraine is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций подчеркнул, что совершенные в последнее время атаки на Запорожскую АЭС нарушили один из пяти ключевых принципов безопасности станции.

Этот принцип касается недопустимости каких-либо атак на станцию или в ее направлении, включая реакторы, хранилища отработанного топлива, другие объекты критической инфраструктуры и персонал.

"Придумай Гросси хоть десять принципов или правил безопасности на Запорожской АЭС, Зеленский на них одинаково наплюет, как это делает на протяжении последних двух лет", — сказал Рогов РИА Новости.