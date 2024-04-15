Глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов высказал обвинения в адрес президента Украины Владимира Зеленского, заявив, что тот игнорирует основополагающие принципы безопасности МАГАТЭ по отношению к Запорожской атомной электростанции.
Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций подчеркнул, что совершенные в последнее время атаки на Запорожскую АЭС нарушили один из пяти ключевых принципов безопасности станции.
Этот принцип касается недопустимости каких-либо атак на станцию или в ее направлении, включая реакторы, хранилища отработанного топлива, другие объекты критической инфраструктуры и персонал.
"Придумай Гросси хоть десять принципов или правил безопасности на Запорожской АЭС, Зеленский на них одинаково наплюет, как это делает на протяжении последних двух лет", — сказал Рогов РИА Новости.
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