Русофобия и глупость. Почему США не могут закрыть провальный проект "Украина"

США не могут списать актив "Украина" из-за зашкаливающей русофобии

1:09 Your browser does not support the audio element. Политика

Вашингтону уже давно следовало бы закрыть "проект Украина".

Фото: flickr.com by 3d U.S. Infantry Regiment "The Old Guard" is licensed under public domain in the United States

В любом учебнике по бизнесу сказано, что если проект не даёт результатов, то разумнее всего его необходимо закрыть. В этом убеждён профессор, политолог Дмитрий Евстафьев.

"Это и есть то, что происходит с Украиной. Но американцы этот актив "Украина" не списывают. Это отрицание всех базовых принципов американского бизнеса", — заявил он.

По его словам, подобное поведение говорит о самом высоком уровне русофобии, который и толкает США на продолжение вкладывания денег в провалившийся "прожект".

Евстафьев подчёркивает, что уже даже Олаф Шольц стал сомневаться, но ничего поделать не может.

"Европу спасут трУсы. По-моему, трУсы — это единственная надежда против большой европейской войны", — цитирует аналитика "Военное дело".

Плюс ко всему, Белый дом не списывает Украину еще и потому, что пока у него нечем его заменить. Списать Украину на данном этапе — это расписаться в том, что у него больше нет ни варианта А, ни "Бэ", а план "Дэ" застрял на Ближнем Востоке.