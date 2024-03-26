Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Посадите в саду декоративный и полезный лофант
Украсьте сад лептосифоном
Мнение эксперта: топ диет, чтобы похудеть к лету
Кинологи ответили, сколько раз в день нужно гулять с собакой
Аграрии взяли правительственный квартал Брюсселя в осаду
ГИБДД раскрыла, на какое время ДПС может задержать водителя при составлении протокола
На Бали была задержана туристка из России из-за желания получать все бесплатно
Эти культовые сцены в советских фильмах появились благодаря импровизации
Как сжигать больше калорий при ходьбе: десять работающих способов
Специалист по военно-политическим вопросам Михаил Александров считает организацию террористических актов за деньги типичным почерком Киева

Эксперт Михаил Александров убеждён, что к теракту в "Крокус Сити Холле" причастна Украина

2:20
Политика

Специалист по военно-политическим вопросам Михаил Александров в беседе с Pravda. Ru выразил уверенность, что причастность Украины к теракту в "Крокус Сити Холле" будет доказана.

Эксперт Михаил Александров убеждён, что к теракту в "Крокус Сити Холле" причастна Украина
Фото: Телеграм-канал МЧС России is licensed under public domain

Ранее Pravda. Ru писала о том, что секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил — за террористическим актом в концертном зале в Москве стояла Украина. Михаил Александров разделяет это мнение и поясняет почему.

"Главное доказательство — что террористы выдвигались в сторону Украины. Там их ждали. Это очень напоминает по стилю украинское поведение. Украина много терактов на нашей территории организовала. Все эти теракты были в основном за деньги. Они подкупали людей, какой-нибудь электрический трансформатор взорвать или мост железнодорожный повредить, колею железнодорожную, чтобы поезд с рельсов сошел. Более серьезный теракт — бомбу подложить под каких-то общественных деятелей. Все это делалось за деньги. Это не похоже на стиль исламских террористов", — уверен эксперт.

Отсутствие подтверждающих документов обозреватель не считает препятствием для доказательства причастности Киева к организации теракта.

"Если хотят скрыть и теракт осуществляют под ложным флагом, под чужим именем, то, конечно, вы не найдете никаких никогда документов. Кто же вам оставит какие-то письменные документы. Это могут быть только свидетельские показания, перевод денежных средств. Вот это может быть. Но этого достаточно для того, чтобы понять, кто стоит за терактом", — делает вывод Михаил Александров.

Собеседник Pravda. Ru называет ещё один нюанс, который, по его мнению, может указывать на украинский след произошедшего в "Крокус Сити Холле".

"Есть косвенные признаки, где эти террористы вели консультации. Они были в Турции. Страна, которая с Украиной поддерживает очень близкие отношения, которая снабжает Украину оружием, которая хочет нам нанести геополитическое поражение в Закавказье, вообще хочет нам нанести геополитическое поражение, но, хитро прикидываясь нашим другом. Они украинцам помогали этот теракт организовать, предоставили площадку, территорию. А сейчас Эрдоган там какие-то постановочные акции устраивает — арестовал он там кого-то", — предполагает специалист.

Радикализм. Экстремизм. Терроризм МВД России 164 тыс. подписчиков Подписаться 1,1 тыс.
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — журналист, корреспондент-интервьюер Правда.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Популярное
Le Monde: Макрон готовит к походу на Украину полк, входивший в Россию в 1812 году

По информации, опубликованной во французских СМИ, 126-й пехотный полк (126 Régiment d'Infanterie) активно готовится к участию в вооруженном конфликте на Украине на стороне киевского режима.

Le Monde: Макрон готовит к походу на Украину полк, входивший в Россию в 1812 году
Музыкант группы "Пикник" рассказал о скором концерте в Петербурге: ищем возможность
Бас-гитарист "Пикника" рассказал о концерте группы в Санкт-Петербурге 27 марта: все инструменты сгорели
Опасность за крутым поворотом: почему заполнять бак до отказа на заправке — плохая идея
Клематис, которым покрывают заборы, стены и деревья. Лозы растения очень изящные
Директор ФСБ Бортников: киевский режим надо признавать террористическим и ликвидировать Любовь Степушова После теракта в "Крокусе" надо сделать серьёзные выводы по нацбезопасности Дмитрий Плотников Расстрелять, нельзя помиловать: какой была последняя смертная казнь в России, и кто будет следующий? Петр Ермилин
Бархатцы зацветут уже в мае: посадите их сейчас и уже через 2 месяца наслаждайтесь цветением
Новая эра путешествий: шенгенские визы для стран ЕС с 31 марта 2024 года
Узнали в НИИ молочной промышленности, почему не портится магазинное молоко и не вредное ли оно от этого
Узнали в НИИ молочной промышленности, почему не портится магазинное молоко и не вредное ли оно от этого
Последние материалы
Как сжигать больше калорий при ходьбе: десять работающих способов
Терапевт озвучила ключевые условия для полного излечения от рака
Эксперт Михаил Александров убеждён, что к теракту в "Крокус Сити Холле" причастна Украина
Владимир Путин считает, что не нужно "кошмарить" бизнес
Агату Муцениеце возмутили испортившиеся продукты в супермаркете: "700 рублей за плесень"
Не откладывай на завтра: масло усьмы, ежедневное очищение и другие правила ухода за ресницами дома
Овсяно-кокосовое печенье с клюквой: секреты приготовления
Дело о неуправляемой маршрутке из Волгограда передано в суд
The Economist: Украине необходимо срочно признать свои ошибки
Шишки могут быть очень полезны в вашем саду
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников