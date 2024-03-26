Специалист по военно-политическим вопросам Михаил Александров считает организацию террористических актов за деньги типичным почерком Киева

Эксперт Михаил Александров убеждён, что к теракту в "Крокус Сити Холле" причастна Украина

2:20 Your browser does not support the audio element. Политика

Специалист по военно-политическим вопросам Михаил Александров в беседе с Pravda. Ru выразил уверенность, что причастность Украины к теракту в "Крокус Сити Холле" будет доказана.

Фото: Телеграм-канал МЧС России is licensed under public domain

Ранее Pravda. Ru писала о том, что секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил — за террористическим актом в концертном зале в Москве стояла Украина. Михаил Александров разделяет это мнение и поясняет почему.

"Главное доказательство — что террористы выдвигались в сторону Украины. Там их ждали. Это очень напоминает по стилю украинское поведение. Украина много терактов на нашей территории организовала. Все эти теракты были в основном за деньги. Они подкупали людей, какой-нибудь электрический трансформатор взорвать или мост железнодорожный повредить, колею железнодорожную, чтобы поезд с рельсов сошел. Более серьезный теракт — бомбу подложить под каких-то общественных деятелей. Все это делалось за деньги. Это не похоже на стиль исламских террористов", — уверен эксперт.

Отсутствие подтверждающих документов обозреватель не считает препятствием для доказательства причастности Киева к организации теракта.

"Если хотят скрыть и теракт осуществляют под ложным флагом, под чужим именем, то, конечно, вы не найдете никаких никогда документов. Кто же вам оставит какие-то письменные документы. Это могут быть только свидетельские показания, перевод денежных средств. Вот это может быть. Но этого достаточно для того, чтобы понять, кто стоит за терактом", — делает вывод Михаил Александров.

Собеседник Pravda. Ru называет ещё один нюанс, который, по его мнению, может указывать на украинский след произошедшего в "Крокус Сити Холле".

"Есть косвенные признаки, где эти террористы вели консультации. Они были в Турции. Страна, которая с Украиной поддерживает очень близкие отношения, которая снабжает Украину оружием, которая хочет нам нанести геополитическое поражение в Закавказье, вообще хочет нам нанести геополитическое поражение, но, хитро прикидываясь нашим другом. Они украинцам помогали этот теракт организовать, предоставили площадку, территорию. А сейчас Эрдоган там какие-то постановочные акции устраивает — арестовал он там кого-то", — предполагает специалист.