Патрушев сообщил, что за терактом в "Крокусе" стоит Украина

Секретарь Совета безопасностии России Николай Патрушев считает, что за совершением теракта, который произошел 22 марта в КЗ "Крокус Сити Холл" стоит Украина.
"Конечно, Украина", — ответил сотрудникам СМИ Николай Патрушев на вопрос о том, кто стоит за организацией теракта, Украина или запрещенная в РФ террористическая организация ИГИЛ*.
Напомним, что вооруженные террористы стреляли в упор по людям и устроили большой пожар в подмосковном "Крокус сити холле". В зал ворвались боевики в камуфляже и без масок, из-за их действий погибли на сегодняшний день 139 человек.
* — запрещенная в России террористическая организация.
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