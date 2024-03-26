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Патрушев сообщил, что за терактом в "Крокусе" стоит Украина

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что за организацией теракта в "Крокусе" стоит Украина

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Происшествия

Секретарь Совета безопасностии России Николай Патрушев считает, что за  совершением теракта, который произошел 22 марта в КЗ "Крокус Сити Холл" стоит Украина.

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что за организацией теракта в "Крокусе" стоит Украина
Фото: kremlin.ru by Администрация Президента России is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 License

"Конечно, Украина", — ответил сотрудникам СМИ Николай Патрушев на вопрос о том, кто стоит за организацией теракта, Украина или запрещенная в РФ террористическая организация ИГИЛ*.

Напомним, что вооруженные террористы стреляли в упор по людям и устроили большой пожар в подмосковном "Крокус сити холле". В зал ворвались боевики в камуфляже и без масок, из-за их действий погибли на сегодняшний день 139 человек.

* — запрещенная в России террористическая организация.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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