Желающим извиниться перед Путиным западным лидерам предложили записаться на приём в Кремль

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что западным лидерам следует извиниться перед президентом РФ Владимиром Путиным. Слова председателя Думы прозвучали на сегодняшнем заседании.

Фото: obamawhitehouse.archives.gov by Official White House Photo by David Lienemann is licensed under U.S. federal government