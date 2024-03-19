Желающим извиниться перед Путиным западным лидерам предложили записаться на приём в Кремль

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что западным лидерам следует извиниться перед президентом РФ Владимиром Путиным. Слова председателя Думы прозвучали на сегодняшнем заседании.
Как отметил Володин, западные лидеры обиделись на Путина, потому что у них на родине нет такой поддержки, как у российского президента. Поэтому, таким политикам парламентарий посоветовал записаться на приём к Путину, рассказать ему обо всех своих грехах и извиниться.
Напомним, по итогам голосования Владимир Путин победил на выборах, набрав 87,28% голосов.
Ранее сегодня в Кремле прокомментировали итоги голосования за рубежом. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что и за границей действующий президент одержал победу. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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