Захарова прокомментировала призыв МОК отказаться от участия в играх дружбы в России

Мария Захарова назвала хамством призыв МОК к атлетам по отказу от Игр Дружбы в РФ

0:32 Your browser does not support the audio element. Политика

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала призыв Международного олимпийского комитета к атлетам, чтобы они не согласились принять участие в играх дружбы, которые пройдут в России. Об этом сообщают РИА Новости.

Фото: www.council.gov.ru by Совет Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

"Хамство и показатель безысходности, на которую МОК себя обрек, поддавшись русофобии", — заявила Мария Захарова.

Напомним, что 19 марта МОК призвал атлетов не участвовать в играх дружбы, которые организуют на территории Российской Федерации.



