Захарова прокомментировала призыв МОК отказаться от участия в играх дружбы в России

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала призыв Международного олимпийского комитета к атлетам, чтобы они не согласились принять участие в играх дружбы, которые пройдут в России. Об этом сообщают РИА Новости.
"Хамство и показатель безысходности, на которую МОК себя обрек, поддавшись русофобии", — заявила Мария Захарова.
Напомним, что 19 марта МОК призвал атлетов не участвовать в играх дружбы, которые организуют на территории Российской Федерации.
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