Спикер МИД Захарова "обидела" тараканов, сравнив с ними критикующих победу Путина лидеров стран НАТО

Захарова сравнила с тараканами заметавшихся после победы Путина глав стран НАТО

1:08 Your browser does not support the audio element. Политика Власть

Представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила с тараканами натовских лидеров, комментирующих победу Владимира Путина на выборах президента России. Об этом дипломат написала в своём телеграм-канале.

Фото: kremlin.ru by Alexey Nikolsky / The Russian Presidential Press and Information Office is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Как отметила Захарова, мировое большинство поздравляет действующего российского лидера с переизбранием, тогда как "агрессивные натовцы" мечутся, словно тараканы при включённом свете, то называя итоги голосования несправедливыми и не признавая их, то принимая их к сведению и выражая готовность к диалогу.

— С другой стороны, вот зачем я обидела тараканов? Их такими природа сотворила, в отличие от того состояния, в какое погрузили себя многие западные политики, — резюмировала дипломат.

Согласно обработке 100% бюллетеней, победу на выборах с 87,28% голосов одержал Владимир Путин. Второе место занял представитель КПРФ Николай Харитонов (4,31%), третьим стал лидер "Новых людей" Владислав Даванков (3,85%), а четвёртым Леонид Слуцкий (3,20%).