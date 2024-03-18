Спикер МИД Захарова "обидела" тараканов, сравнив с ними критикующих победу Путина лидеров стран НАТО

Представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила с тараканами натовских лидеров, комментирующих победу Владимира Путина на выборах президента России. Об этом дипломат написала в своём телеграм-канале.
Как отметила Захарова, мировое большинство поздравляет действующего российского лидера с переизбранием, тогда как "агрессивные натовцы" мечутся, словно тараканы при включённом свете, то называя итоги голосования несправедливыми и не признавая их, то принимая их к сведению и выражая готовность к диалогу.
— С другой стороны, вот зачем я обидела тараканов? Их такими природа сотворила, в отличие от того состояния, в какое погрузили себя многие западные политики, — резюмировала дипломат.
Согласно обработке 100% бюллетеней, победу на выборах с 87,28% голосов одержал Владимир Путин. Второе место занял представитель КПРФ Николай Харитонов (4,31%), третьим стал лидер "Новых людей" Владислав Даванков (3,85%), а четвёртым Леонид Слуцкий (3,20%).
Актер ушел из жизни из-за проблем с сердцем.