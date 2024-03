Спикер МИД Захарова "обидела" тараканов, сравнив с ними критикующих победу Путина лидеров стран НАТО

Представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила с тараканами натовских лидеров, комментирующих победу Владимира Путина на выборах президента России. Об этом дипломат написала в своём телеграм-канале.

Фото: kremlin.ru by Alexey Nikolsky / The Russian Presidential Press and Information Office is licensed under Creative Commons Attribution 4.0