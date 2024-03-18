Триумф Владимира Путина: такой поддержки у него не было никогда

Владимир Путин одержал победу на выборах президента

3:01 Your browser does not support the audio element. Политика Выборы

Владимир Владимирович Путин выиграл выборы президента 2024 года и обеспечил право сохранения своей должности до 2030 года.

Фото: kremlin.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

ЦИК РФ подсчитал к 06:20 99,22% голосов и обнародовал следующие результаты:

Владислав Даванков — 3,8%

Владимир Путин — 87,33%

Леонид Слуцкий — 3,19%

Николай Харитонов — 4,31%.

Таким образом, Владимир Путин одержал безусловную победу. В сочетании с очень высоким показателем явки (73,33%) уровень поддержки избирателей показывает, что за Владимира Путина отдано рекордное количество голосов во всей новейшей истории Российской Федерации.

Президент уже выступил с речью к избирателям и с пресс-конференцией по итогам выборов. Он поблагодарил всех избирателей, подчеркнул, что единство многонационального и многоконфессионального народа России является залогом его победы над внешними врагами. Также он жёстко раскритиковал избирательную систему в США, которая отнюдь не может считаться демократической из-за преследований кандидатов в президенты и массовых вбросов голосов под видом "голосования по почте". Также президент затронул и ключевые вопросы внутренней политики России.

Владимир Путин дал начало новому этапу совместной работы на благо России. На встрече с волонтёрами, работавшими в его штабе, а это по большей части очень молодые люди, он пожелал, чтобы они продолжали работу в его команде. Также на пресс-конференции Владимир Путин подтвердил, что видит участников СВО в составе будущей элиты России. В то же время президент дал понять, что резких кадровых перестановок не будет. Таким образом, будет соблюдён баланс преемственности и развития.

Владимир Путин дал понять, что переговоры о мире или перемирии (на время Парижской олимпиады 2024 года) будут возможны только при том условии, что интересы страны будут учтены, и военная обстановка будет этому способствовать. Переговоров, необходимых только для пополнения боеприпасов ВСУ, Россия больше вести не намерена. Касательно стороны для переговоров от Киева Владимир Путин иронично заметил, что "этот вопрос ждёт своего исследователя". Однако судя по тому, что главарь киевского режима Владимир Зеленский выборы в РФ не признал и пожелал Путину суда в Гааге, он сам подписал себе приговор. США и их сателлиты отмалчиваются, ибо не имеют ни малейшего повода усомниться в легитимности выборов президента, что Путин считает вполне логичным.

"А вы что хотели? Чтобы они встали и аплодировали?"

Триумф Владимира Путина на выборах фактически даёт ему мандат народа России как источника власти на дальнейшие шаги по укреплению суверенитета и благосостояния Российской Федерации.