Униженный Зеленский вновь угрожает Путину: он "должен закончить на скамье подсудимых"

Зеленский заявил, что Путин должен "закончить на скамье подсудимых в Гааге"

0:12 Your browser does not support the audio element. Политика

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Владимир Путин имитирует выборы, а также выразил уверенность в том, что российский лидер должен ответить за свои действия перед мировым сообществом.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

По словам Зеленского, Путину следует предстать перед судом и "закончить на скамье подсудимых в Гааге".

Кремль не комментировал эти высказывания. В России уже давно не отвечают и даже не обращают внимания на глупые выкрики марионеточного президента.

Ранее поступила информация о том, что после подсчета 26,10 процента всех бюллетеней на выборах в России, Владимир Путин якобы одерживает победу со значительным отрывом, получив 87,86 процента голосов.