Униженный Зеленский вновь угрожает Путину: он "должен закончить на скамье подсудимых"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Владимир Путин имитирует выборы, а также выразил уверенность в том, что российский лидер должен ответить за свои действия перед мировым сообществом.
По словам Зеленского, Путину следует предстать перед судом и "закончить на скамье подсудимых в Гааге".
Кремль не комментировал эти высказывания. В России уже давно не отвечают и даже не обращают внимания на глупые выкрики марионеточного президента.
Ранее поступила информация о том, что после подсчета 26,10 процента всех бюллетеней на выборах в России, Владимир Путин якобы одерживает победу со значительным отрывом, получив 87,86 процента голосов.
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