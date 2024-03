Униженный Зеленский вновь угрожает Путину: он "должен закончить на скамье подсудимых"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Владимир Путин имитирует выборы, а также выразил уверенность в том, что российский лидер должен ответить за свои действия перед мировым сообществом.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International