Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Актёры, которые выбрали семью, а не карьеру
TimesRU: боявшиеся Крымского моста люди погибли далеко от него
Украинская певица Ани Лорак подала заявление на получение российского паспорта
Как снять стресс и успокоить нервы без алкоголя и лекарств
Украинский БПЛА был перехвачен возле избирательного участка в ДНР
Турция отменяет украинцам льготы по ВНЖ и оверстей
Как правильно сеять бархатцы
Россия делает ответный ход: эпоха орбитальных войн всё ближе
Эксперты рассказали, кому нельзя заводить собаку
Российский депутат негативно прокомментировала слова Макрона о необходимости вернуть Киеву Крым

Светлана Журова прокомментировала желание Макрона вернуть Крым Украине

1:01
Политика

Светлана Журова, занимающая должность первого зампреда комитета Госдумы по международным делам, дала комментарий на заявление Эммануэля Макрона о Крыме. Она сказала, что для начала нужно спрашивать мнение людей, которые населяют Крым. Депутат подчеркнула, что они свое решение приняли давно — в 2014 году, когда захотели присоединиться к России.

Светлана Журова прокомментировала желание Макрона вернуть Крым Украине
Фото: duma.gov.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license

Журова сказала, что жители крыма не ждут французов, и порекомендовала Макрону изучить историю, где прописан опыт 1812 года, когда Франция также пришла туда, где ее не ждали.

Напомним, что ранее Президент Франции призвал признать Крым как часть Украины. Он заявил, что это необходимо, чтобы достичь мира. По его словам, только после признания независимости Украины и возвращения ей всех территорий может наступить перемирие.

А еще раньше Эммануэль Макрон заявил, что его страна может решать задачи, которые не позволят России победить.

Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Популярное
Рассада будет сильной и здоровой: обязательно полейте её этим средством через 5-10 дней после пикировки

Удобрение этим средством укрепит рассаду.

Борная кислота — универсальное средство, применяемое как удобрение для растений
Директор молокозавода Квасникова посоветовала проверять качество масла в Роспотребнадзоре
Масло жирностью ниже 82,5% — совсем не оно. Директор молокозавода раскрыла секреты производителей
Рэпер T-Killah высказался о своём романе с Ольгой Бузовой
Этот дивный кустарник красив круглый год: садоводы выбирают его за яркие цветы и изящные побеги
Очередной провал ДРГ у границ России, в Харькове уничтожена гостиница с наёмниками Дмитрий Плотников Military Watch рассказал о мощи северокорейского танка нового поколения Петр Ермилин Все дороги теперь ведут через РФ. Путин заговорил о конце "бала вампиров" Любовь Степушова
Максим Галкин* показал, как весело проводит время с сыном Гарри и дочкой Лизой в Израиле
Потянут только выносливые люди: эти породы кошек официально признаны самыми игривыми
Гагарина пренебрежительно высказалась о "Новой Фабрике звезд": ничего не смотрю и участвовать не буду
Гагарина пренебрежительно высказалась о "Новой Фабрике звезд": ничего не смотрю и участвовать не буду
Последние материалы
В Одессе слышны взрывы и объявлена воздушная тревога
Наблюдатель из Австралии поделился своими впечатлениями о выборах
78-летнего актёра из фильма "Игра в кальмара" признали виновным в домогательствах
Медведев отреагировал на недавние требования ЕП к России
Автоэксперты рассказали, как правильно реагировать при отказе тормозов во время движения
Политолог Сафаров: США — автор идеи ввода войск НАТО на Украину
Техноблогер Wylsacom порекомендовал к покупке самые новые смартфоны
Захарова ответила на сообщения о "пропаже" Миддлтон фразой "в Лондоне быстро находится только "Новичок"
Ярославль попросил министра культуры РФ помочь с реконструкцией храма Иоанна Предтечи
Как избежать стеатогепатоза: факторы риска и профилактика
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников