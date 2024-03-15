Российский депутат негативно прокомментировала слова Макрона о необходимости вернуть Киеву Крым

Светлана Журова прокомментировала желание Макрона вернуть Крым Украине

1:01 Your browser does not support the audio element. Политика

Светлана Журова, занимающая должность первого зампреда комитета Госдумы по международным делам, дала комментарий на заявление Эммануэля Макрона о Крыме. Она сказала, что для начала нужно спрашивать мнение людей, которые населяют Крым. Депутат подчеркнула, что они свое решение приняли давно — в 2014 году, когда захотели присоединиться к России.

Фото: duma.gov.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license

Журова сказала, что жители крыма не ждут французов, и порекомендовала Макрону изучить историю, где прописан опыт 1812 года, когда Франция также пришла туда, где ее не ждали.

Напомним, что ранее Президент Франции призвал признать Крым как часть Украины. Он заявил, что это необходимо, чтобы достичь мира. По его словам, только после признания независимости Украины и возвращения ей всех территорий может наступить перемирие.

А еще раньше Эммануэль Макрон заявил, что его страна может решать задачи, которые не позволят России победить.