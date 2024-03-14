"Шанс для Запада": в Крыму дали комментарий планам ВС Украины захватить Раду

Эксперт Смирнов: силовое свержение Зеленского является шансом для Запада

1:08 Your browser does not support the audio element. Политика

Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов в интервью РИА Новости заявил, что Запад может выйти из украинского кризиса путём свержения главы киевского режима.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

"Сорвавшийся с цепи Зеленский стал для своих союзников всё менее управляемым. Силовое свержение этого политика на фоне успешного проведения Россией спецоперации и отказа Украины от переговоров на реальных условиях стало для них одним из выходов в сложившейся ситуации", — отметил эксперт.

Он добавил, что сведения о попытках организовать военный переворот в "Незалежной" подтверждают, что западная элита начала оказывать силовое давление на Зеленского.

До этого стало известно, что военные ВСУ в секретном чате обсуждают план нового госпереворота в стране. Среди предложений военных из элитных подразделений — молниеносный захват Верховной рады. Известно, что военнослужащим "Незалежной" сильно не понравилась смена главкома ВСУ, когда вместо Валерия Залужного глава киевского режима назначил на этот пост генерала Сырского, прозванного за глаза "мясником" и "Генералом 200".