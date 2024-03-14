Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов в интервью РИА Новости заявил, что Запад может выйти из украинского кризиса путём свержения главы киевского режима.
"Сорвавшийся с цепи Зеленский стал для своих союзников всё менее управляемым. Силовое свержение этого политика на фоне успешного проведения Россией спецоперации и отказа Украины от переговоров на реальных условиях стало для них одним из выходов в сложившейся ситуации", — отметил эксперт.
Он добавил, что сведения о попытках организовать военный переворот в "Незалежной" подтверждают, что западная элита начала оказывать силовое давление на Зеленского.
До этого стало известно, что военные ВСУ в секретном чате обсуждают план нового госпереворота в стране. Среди предложений военных из элитных подразделений — молниеносный захват Верховной рады. Известно, что военнослужащим "Незалежной" сильно не понравилась смена главкома ВСУ, когда вместо Валерия Залужного глава киевского режима назначил на этот пост генерала Сырского, прозванного за глаза "мясником" и "Генералом 200".
У родительницы и дочери большая разница в возрасте.