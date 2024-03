"Шанс для Запада": в Крыму дали комментарий планам ВС Украины захватить Раду

Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов в интервью РИА Новости заявил, что Запад может выйти из украинского кризиса путём свержения главы киевского режима.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International