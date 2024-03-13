Путин проведет совещание с правительством по вопросу реализации послания

По информации пресс-службы Кремля, 14 марта состоится видеоконференция президента России Владимира Владимировича Путина с членами правительства относительно реализации послания Федеральному собранию, где будут обсуждаться ключевые вопросы и приоритеты в рамках исполнения указов и поручений, вынесенных в послании.
"Четырнадцатого марта В. В. Путин в формате видеоконференции проведет совещание с членами правительства Российской Федерации. Основная тема обсуждения — реализация послания президента Федеральному собранию", — сообщили в пресс-службе.
Планируется, что будут выступать с докладами Андрей Белоусов — первый вице-премьер, Денис Мантуров — вице-премьер-министр промышленности и торговли, вице-премьеры Татьяна Голикова, Дмитрий Чернышенко, Марат Хуснуллин и Виктория Абрамченко.
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