Владимир Путин назвал рассуждения об атаках на Крымский мост фантазиями

Владимир Путин прокомментировал планы атак бундесвера по Крымскому мосту

0:52 Your browser does not support the audio element. Политика

Владимир Путин в интервью ведущему канала "Россия-1" Дмитрию Киселёву прокомментировал обсуждение в немецком обществе и военном командовании атак по Крымскому мосту и поставок дальнобойных ракет "Taurus".

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Он назвал эти фантазиями, отметив, что немцы "сами себя подбадривают". Также президент отметил и проблемы "конституционного характера", связанные с возможным нарушением конституции ФРГ в случае атак по "российской" части Крымского моста. Согласно конституции ФРГ государство не может инициировать действия, которые можно расценить как военную агрессию.

Речь в данном фрагменте интервью Путина Киселёву шла о скандале с утечкой секретного разговора высокопоставленных офицеров бундесвера на тему нюансов поставок ракет Taurus на Украину, их обслуживания и применения там при сохранении контроля офицеров бундесвера.