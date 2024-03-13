Владимир Путин назвал рассуждения об атаках на Крымский мост фантазиями

Владимир Путин в интервью ведущему канала "Россия-1" Дмитрию Киселёву прокомментировал обсуждение в немецком обществе и военном командовании атак по Крымскому мосту и поставок дальнобойных ракет "Taurus".
Он назвал эти фантазиями, отметив, что немцы "сами себя подбадривают". Также президент отметил и проблемы "конституционного характера", связанные с возможным нарушением конституции ФРГ в случае атак по "российской" части Крымского моста. Согласно конституции ФРГ государство не может инициировать действия, которые можно расценить как военную агрессию.
Речь в данном фрагменте интервью Путина Киселёву шла о скандале с утечкой секретного разговора высокопоставленных офицеров бундесвера на тему нюансов поставок ракет Taurus на Украину, их обслуживания и применения там при сохранении контроля офицеров бундесвера.
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