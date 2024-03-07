Медведев прокомментировал удар в Одессе во время нахождения в городе Зеленского

"Никакого удара по кортежу": Медведев выразил досаду по поводу случая в Одессе

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале опроверг, что был нанесён удар по кортежу Владимира Зеленского, передаёт "Глас Народа".

Фото: government.ru by Dmitry Astakhov, Government of the Russian Federation is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

"Кровавый паяц — только кокаиновая тень своего хозяина, слепое оружие против России. Нам неважно, кто занимает должность лидера неонацистского режима. Но вот досадно всё равно как-то", — выразил точку зрения многих россиян политик.

Он добавил, что если бы и была такая цель, то ракета бы точно не пролетела мимо. Дмитрий Анатольевич выразил сожаление, что случай "карающим перстом не решил судьбу первого генитального музыканта иначе".

До этого канал CNN проинформировал, что взрыв в Одессе произошёл в 500 метрах от кортежа главаря киевской хунты. В кортеже также был премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

Минобороны РФ сообщило в день инцидента о высокоточном ракетном ударе по ангару в одесском порту, в котором готовились к боевому использованию безэкипажных катеров укронацистов.

Кроме того, украинский спикер Сил обороны Юга Наталья Гуменюк признала, что целью ракетного удара была припортовая инфраструктура города, а не украинский президент.