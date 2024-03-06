Тайского чиновника, замешанного в скандале вокруг группы "Би-2", подозревают в коррупции

Генералу тайской полиции грозит 10 лет тюрьмы после скандала с "Би-2"

1:23 Your browser does not support the audio element. Политика

Тайская национальная комиссия по борьбе с коррупцией проводит расследование в отношении замначальника королевской полиции генерала Хакпарна Сурачате и четверых его помощников по подозрению в получении взяток с владельцев сайтов азартных игр. Сурачате, известному в стране под прозвищем "Большая шутка" (Big Joke), предъявлено обвинение в неправомерном исполнении служебных обязанностей, сообщает The Nation. Генералу грозит до 10 лет тюремного заключения.

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Именно Хакпарн Сурачате приходил в камеру к задержанным после выступления на Пхукете музыкантам группы "Би-2" * и предпринимал усилия для их выдачи России. В российском посольстве при этом отвергали причастность дипломатов к задержанию.

Ранее Сурачате уже не раз попадал в поле внимание антикоррупционных служб, однако, по сообщению источников, истинная причина расследования против заместителя генерального комиссара Королевской полиции Таиланда в том, что он разгневал премьер-министра страны Сеттху Тхависина.

Напомним, что музыкантов "Би-2" * задержали 24 января 2024 года после концерта на Пхукете. Местный суд назначил им штрафы за выступление без рабочих виз, однако после этого участников коллектива не отпустили, а отправили в центр временного содержания для последующей депортации.

* - признаны иноагентами на территории РФ