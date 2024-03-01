Новый президент Финляндии заявил о своем отношении к России

Bloomberg: президент Финляндии Стубб будет держать РФ на расстоянии

0:39 Your browser does not support the audio element. Политика

В Финляндии вступил в должность новый президент Александр Стубб. Он рассказал, что планирует расширять сотрудничество с Североатлантическим альянсом, чтобы защитить страну от "российской агрессии".

Фото: openverse.org by Matti Mattila is licensed under CC BY 2.0

Президент заявил, что Финляндия станет активным членом военного блока, а Российскую Федерацию будет держать на расстоянии.

Напоминаем, что Финляндия совместно со Швецией подали заявку на вступление в НАТО в 2022 году после того, как начался военный конфликт между Россией и Украиной. В феврале этого года Венгрия последней одобрила вступление Швеции в военный блок.