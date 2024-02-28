Российские туристы по паспорту смогут проголосовать на выборах президента в других государствах

Сотрудники ЦИК сообщили о том, что россияне зарубежом смогут отдать свой голос за кандидата в президенты Российской Федерации. Для этого на зарубежных участках будет необходимо предъявить паспорт или заменяющий его документ.
"Граждане, обладающие активным избирательным правом и находящиеся в иностранных государствах по частным приглашениям, в служебных, деловых и туристических поездках, включаются в список избирателей при явке в день голосования в помещение участковой избирательной комиссии на основании устного обращения и при предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина", — подробно объяснил агентству РИА Новости член Центральной избирательной комиссии РФ Павел Андреев.
По его словам, те, кто имеет регистрацию по месту жительства в России и кто во время голосования не будет находиться в РФ, может подать подать заявление о включении в перечень избирателей по месту нахождения.
Кстати, для проведения выборов создали специальный сервис "Мобильный избиратель". Именно там для голосования тоже можно выбрать зарубежный участок.
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