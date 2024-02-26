Американский дипломат Ричард Гренелл сделал заявление, что военный конфликт на украинской территории мог бы не произойти, если бы экс-канцлер Германии Ангела Меркель прислушалась к советам Дональда Трампа, бывшего американского президента.
"И сейчас при нем мы бы не оказались в такой ситуации", — посетовал бывший посол в Германии.
По мнению дипломата, и Меркель, и действующий президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден проявили слабость в международных делах. Также он отметил, что сейчас очень важно найти какой-то компромисс для урегулирования отношений между Российской Федерацией и Украиной.
Напоминаем, что Россия не раз заявляла, что она готова перейти к мирным переговорам. Однако Украина на законодательном уровне ввела запрет на заключение соглашения по миру. Поэтому ВС РФ будут продолжать достигать всех поставленных целей специальной военной операции.
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