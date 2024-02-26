Американский дипломат рассказал, как можно было бы избежать военного конфликта на Украине

Дипломат Греннел: Меркель не прислушалась к советам Трампа по Украине

0:55 Your browser does not support the audio element. Политика

Американский дипломат Ричард Гренелл сделал заявление, что военный конфликт на украинской территории мог бы не произойти, если бы экс-канцлер Германии Ангела Меркель прислушалась к советам Дональда Трампа, бывшего американского президента.

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"И сейчас при нем мы бы не оказались в такой ситуации", — посетовал бывший посол в Германии.

По мнению дипломата, и Меркель, и действующий президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден проявили слабость в международных делах. Также он отметил, что сейчас очень важно найти какой-то компромисс для урегулирования отношений между Российской Федерацией и Украиной.

Напоминаем, что Россия не раз заявляла, что она готова перейти к мирным переговорам. Однако Украина на законодательном уровне ввела запрет на заключение соглашения по миру. Поэтому ВС РФ будут продолжать достигать всех поставленных целей специальной военной операции.