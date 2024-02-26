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Дипломат Греннел: Меркель не прислушалась к советам Трампа по Украине

0:55
Политика

Американский дипломат Ричард Гренелл сделал заявление, что военный конфликт на украинской территории мог бы не произойти, если бы экс-канцлер Германии Ангела Меркель прислушалась к советам Дональда Трампа, бывшего американского президента.

Дипломат Греннел: Меркель не прислушалась к советам Трампа по Украине
Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

"И сейчас при нем мы бы не оказались в такой ситуации", — посетовал бывший посол в Германии.

По мнению дипломата, и Меркель, и действующий президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден проявили слабость в международных делах. Также он отметил, что сейчас очень важно найти какой-то компромисс для урегулирования отношений между Российской Федерацией и Украиной.

Напоминаем, что Россия не раз заявляла, что она готова перейти к мирным переговорам. Однако Украина на законодательном уровне ввела запрет на заключение соглашения по миру. Поэтому ВС РФ будут продолжать достигать всех поставленных целей специальной военной операции.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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