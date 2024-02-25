Вашингтон: состоялась встреча президентов США и Аргентины

Президент Аргентины Хавьер Милей впервые встретился с Дональдом Трампом в ходе Конференции консервативных политических действий в Вашингтоне, сообщает Buenos Aires Times. Милей выразил свое восхищение Трампом, а также надежду, что он снова возглавит Белый дом. В свою очередь, экс-президент назвал Милея "отличным джентльменом".
"Make Argentina Great Agan!" — заявил американский политик, позируя для фото и видео, которые Милей разместил в своих соцсетях.
Аргентинский лидер прибыл на конференцию в сопровождении своей сестры, генерального секретаря Карины Милей и посла Аргентины Херардо Вертейна.
Ранее 23 февраля Милей провел встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном из администрации Джо Байдена.
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