Вашингтон: состоялась встреча президентов США и Аргентины

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Кто на свете всех милей: президент Аргентины встретился с Трампом

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Политика

Президент Аргентины Хавьер Милей впервые встретился с Дональдом Трампом в ходе Конференции консервативных политических действий в Вашингтоне, сообщает Buenos Aires Times. Милей выразил свое восхищение Трампом, а также надежду, что он снова возглавит Белый дом. В свою очередь, экс-президент назвал Милея "отличным джентльменом".

Кто на свете всех милей: президент Аргентины встретился с Трампом
Фото: flickr.com by Vox España is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

"Make Argentina Great Agan!" — заявил американский политик, позируя для фото и видео, которые Милей разместил в своих соцсетях.

Аргентинский лидер прибыл на конференцию в сопровождении своей сестры, генерального секретаря Карины Милей и посла Аргентины Херардо Вертейна.

Ранее 23 февраля Милей провел встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном из администрации Джо Байдена.

Автор Дмитрий Меретин
Дмитрий Меретин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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