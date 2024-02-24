"Просто это важно". Анналена Бербок заявила, что санкции против РФ и не должны были сработать

Глава МИД ФРГ Бербок заявила, что санкции против России и не должны были сработать

0:43 Your browser does not support the audio element. Политика

Санкции против РФ и не должны были сработать, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Фото: flickr.com by Heinrich-Böll-Stiftung is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

При этом глава МИД ФРГ подчеркнула, что, несмотря на отсутствие эффекта, санкции важны.

"Никто из нас не верил, когда мы начали вводить санкции, что это остановит вторжение. Просто санкции – это важно", - сказала Бербок.

Ранее Бербок сообщила, что западные страны постоянно заняты поиском мира для Украины, но Кремль мешает их планам.

В день годовщины СВО зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что западные санкции направлены против всех россиян, и призвал в ответ мстить недружественным странам любыми способами.